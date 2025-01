Rao bán chim, một nam thanh niên lừa đảo hàng chục triệu đồng

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh đã hoàn thiện hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Lê Văn Phong (sinh năm 1992, ở xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tài liệu điều tra cho thấy, do không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền tiêu xài cá nhân, vào tháng 12/2024, Phong lên mạng tải một số video chim chào mào bạch tạng về máy điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản Zalo của mình có tên “Farm Dế Choắt” để lừa đăng bán. Trong khi đó, bản thân Phong không hề kinh doanh, nuôi và bán loại chim chào mào bạch tạng như đã đăng trên mạng.

Đối tượng Lê Văn Phong

Khi khách hàng có nhu cầu hỏi mua loại chim này, Phong báo giá và hứa với khách hàng sẽ gửi số điện thoại của nhà xe vận chuyển chim, khách hàng sẽ nhận được chim và bảo hành nếu chim bị tật, lỗi trong quá trình vận chuyển. Phong yêu cầu những người đặt mua chim chuyển tiền vào số tài khoản của mình. Sau khi nhận được tiền của những người đặt mua chim, Phong đã chiếm đoạt số tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc với những người này.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Phong đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn thành phố Chí Linh với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Phong cũng đã từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

