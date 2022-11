Khởi tố 3 đối tượng liên quan 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Ngày 11/10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo bán đất trái pháp luật. Vụ việc đang trong quá trình điều tra mở rộng nên hiện chưa thể công bố danh tính cụ thể, địa chỉ của các bị can này.



Bước đầu xác định, hành vi của 3 đối tượng này được xác định là lừa đảo bán đất Nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc. Ban đầu, lực lượng công an cũng đã xác định được một số bị hại.

Lực lượng cưỡng chế đang tháo dỡ 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc.

Ngày 9/11, Tổ công tác đặc biệt và UBND thành phố Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 2 trong tổng số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại khu đất do Nhà nước quản lý rộng 18,9 ha tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Việc cưỡng chế được tiến hành sau nhiều lần chính quyền nhắc nhở, xử phạt, tuyên truyền vận động tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, chủ hai căn biệt thự này vẫn không chấp hành.

Các biệt thự còn lại, UBND xã Dương Tơ đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 19/9, tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 18,9ha tại Bãi Trường. Sau đó, chính quyền xã Dương Tơ nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...

Khu đất có 79 căn biệt thự xây dựng trái phép rộng 18,9ha được UBND tỉnh Kiên Giang điều chỉnh từ đất rừng phòng hộ, giao cho UBND xã Dương Tơ (thành phố Phú Quốc) quản lý. Thời điểm sốt giá đất Phú Quốc vào cuối năm 2018, một số người dân địa phương đã lần lượt bán khu đất 18,9 ha cho nhiều người. Những người này sau đó đã san lấp mặt bằng, làm đường bê tông cốt thép để phân thành 79 lô đất có diện tích từ 350 - 500 m2 bán cho nhiều người khác. Một số người mua đất đã đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng nhà ở dạng biệt thự. Hầu hết đều mua bán bằng giấy viết tay với lời hứa từ phía môi giới là “bao xây dựng, bao làm giấy, bao hoàn công”.

Những căn biệt thự được xây dựng trong khoảng 2 năm trở lại đây có thiết kế gần giống nhau. Từ ngày 20/9/2022, lối vào khu biệt thự đã bị lực lượng chức năng đào hố sâu để ngăn không cho xe cơ giới chở vật liệu xây dựng ra vào.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết, quan điểm của thành phố Phú Quốc là tạo mọi điều kiện cho các cá nhân vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả và sẽ hỗ trợ tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất đã bao chiếm, nếu các cá nhân vẫn cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

