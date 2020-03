Khởi tố 3 bị can trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển 20 bánh ma túy

Các đối tượng bị bắt trong đường dây vận chuyển 20 bánh ma túy gồm: Vàng A Páo (SN 1993; trú tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), Vàng A Lồng (SN 1989; trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Mông Văn Hợp (SN 1968; trú tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng).

Theo Cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Tây Bắc về Hà Nội. Đây là một đường dây khép kín, hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt, các đối tượng trong đường dây chỉ sử dụng tiếng Mông để giao dịch với nhau và vận chuyển ma túy bằng đường rừng.

Bị can Vàng A Páo trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy với tang vật 20 bánh heroin.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đường dây này, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã lập kế hoạch phá án. Chiều ngày 7/3, tại khu vực Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Vàng A Páo.

Tang vật thu giữ là 20 bánh heroin, có tổng khối lượng là 6.783,34 gam, hai chiếc điện thoại di động và một số đồ vật tài liệu có liên quan. Cũng trong buổi chiều, tại khu vực chân cầu Thăng Long, huyện Đông Anh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng Vàng A Lồng và Mông Văn Hợp. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đến ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can đối tượng Vàng A Páo về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; Vàng A Lồng và Mông Văn Hợp về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện các lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: 90% NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ TÁI NGHIỆN | CHÀO BUỔI SÁNG