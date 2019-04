Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Fxx88.com

(Kiến Thức) - Ngày 28/4/2019, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng Fxx88.com đối với 24 đối tượng.

Thông tin mới nhất về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Ngày 28/4/2019, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng.

Trong đó, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng và khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng.

Trước đó, thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com , ngày 23/4/2019, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.