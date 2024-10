Kho hàng rộng hơn 300m2 ở Hà Nội bốc cháy dữ dội trong đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 16/10, tại kho hàng nằm gần Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (địa bàn giáp ranh giữa phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai và phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Sau khi nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa cùng các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Ba Đình, Công an quận Long Biên, Công an quận Hoàng Mai,... nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, chống cháy lan.

Cảnh sát PCCC&CNCH lên phương án, sử dụng các xe chuyên dụng để bơm nước vào khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Khu vực cháy là kho xưởng rộng khoảng 300m2 , gồm xưởng kính, kho chứa giấy và mỹ phẩm.

Đến gần 1h sáng 17/10, đám cháy cơ bản được khống chế. Lúc này, lực lượng chức năng liên tục phun nước để làm mát, chống ngọn lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.