Khỉ vàng xâm nhập sân bay Nội Bài, nguy cơ gây mất an toàn

Ngày 23/2, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay.



Theo đó, trong các ngày 14/2 và 18/2 tại khu vực gần bốt an ninh V1 hàng rào an ninh khu bay của Cảng HKQT Nội Bài xuất hiện cá thể khỉ màu vàng. Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại CHKQT Nội Bài trong trường hợp khỉ xâm nhập vào khu bay.

Để bảo đảm an toàn khai thác tại CHKQT Nội Bài - công trình trọng điểm quốc gia, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng HKQT Nội Bài thường xuyên giám sát qua hệ thống camera, đồng thời tăng cường kiểm tra trực tiếp khu vực xuất hiện cá thể khỉ tại khu vực bốt gác V1 hàng rào an ninh khu bay; khẩn trương có phương án xua đuổi, tác động nhằm ngăn ngừa khả năng xâm nhập khu bay Cảng HKQT Nội Bài của cá thể khỉ nói riêng và các động vật hoang dã nói chung.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Chi Cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc cấp có biện pháp kiểm tra, rà soát và phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng HKQT Nội Bài xử lý triệt để tình trạng cá thể khỉ xuất hiện tại khu vực hàng rào Cảng HKQT Nội Bài.

Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng phương án xử lý cụ thể đối với các trường hợp động vật thuộc nhóm quý hiếm, nguy cấp hoạt động tại khu vực hàng rào an ninh tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn trong quá trình khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài.

