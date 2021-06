Khách hành hung tài xế taxi: Đấm đá tay chân có xử hình sự?

Liên quan đến vụ tài xế taxi ở Bình Phước bị hành khách “liên hoàn đánh đấm” phải nhập viện cấp cứu, hiện Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Bình đang khẩn trương truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, cơ quan công an đã mời đối tượng hành hung tài xế T. đến làm việc nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.



Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi hành hung tài xế bằng tay đấm nhiều lần dẫn đến tài xế phải nhập viện, nam hành khách côn đồ có bị truy trách nhiệm hình sự?

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nam hành khách như trong clip ghi lại vụ việc cho thấy có tính chất côn đồ, hung hãn, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Bởi vậy, nếu tài xế taxi có thương tích , dù chỉ một vài phần trăm và tài xế taxi yêu cầu xử lý hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố nam hành khách này về Tội cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Cường phân tích, theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau khi bị đánh tài xế taxi đã đến bệnh viện khám và kết quả cho thấy, tài xế bị thương tích phần mềm. Do đó, có thể tỉ lệ thương tích sẽ không cao. Tuy nhiên, điều 134 bộ luật hình sự năm 2015 quy định, trường hợp thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, đối tượng gây thương tích vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Bởi vậy, sau khi khám thương, cơ quan điều tra sẽ hướng dẫn tài xế taxi viết đơn trình báo và tiến hành giám định thương tích. Trường hợp có yêu cầu xử lý hình sự và kết quả có thương tích là hoàn toàn có thể khởi tố người đàn ông đã đánh tài xế taxi này về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự năm 2015. Mức hình phạt mà nam hành khách có thể sẽ phải đối mặt từ cải tạo không gian giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Việc xử lý hình sự chỉ không xảy ra nếu nạn nhân không có đơn đề nghị xử lý hoặc kết quả giám định không có thương tích, thương tích 0%.

Theo luật sư Cường, trường hợp nạn nhân không đề nghị xử lý hình sự hoặc kết quả giám định thương tích không có thương tích thì đối tượng đã đánh nạn nhân sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

“Đây là hành vi côn đồ, rất đáng lên án, thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của trẻ em và nhiều người xung quanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân. Trường hợp xe đang nổ máy, đang di chuyển, mức độ nguy hiểm còn tăng lên giấp nhiều lần, hoàn toàn có thể xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bởi vậy, nếu không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét đến hành vi làm nhục người khác” – luật sư Cường nêu quan điểm.

