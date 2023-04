Kẻ sát hại người phụ nữ rồi bỏ xác trong ô tô: Tội chồng tội?

Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Việt Hùng (SN 1988, trú tại Thanh Châu A, TP Phủ Lý, Hà Nam) về tội giết người, cướp tài sản. Hùng là nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi đem xác bỏ trong ô tô giấu ở hầm chung cư ở Long Biên vì lý do nợ nần. Sau khi gây án, Hùng lấy 16 triệu đồng của nạn nhân đi chơi điện tử.

Đối tượng Trương Việt Hùng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, Hùng là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, nghiện game và sống lang thang ở Hà Nội. Để có tiền “nướng” vào các trò game, Hùng thường đi vay mượn bạn bè, người quen dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả. Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, bản thân và chị Q. có quen biết. Do chị Q. nhiều lần từ chối cho vay tiền và góp ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, do đó Hùng nghĩ đến việc sát hại nạn nhân rồi tự tử.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật Kết nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng vô cùng tàn nhẫn khi tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật Kết nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nếu kết quả điều tra cho thấy, đối tượng giết nạn nhân do mâu thuẫn thì theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 123 quy định người nào giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Về hành vi cướp tài sản, số tiền chiếm đoạt được là 16 triệu đồng, tuy nhiên, Điều 168 Bộ luật Hình sự cũng đã quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự dẫn đến chết người nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 18-20 năm hoặc tù chung thân.

Theo luật sư Hùng, đối tượng còn có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Luật sư Hùng cho rằng, vụ án này một lần nữa cho thấy tình trạng mất an toàn an ninh trật tự xã hội hiện nay, khi các đối tượng tước đoạt mạng sống của người khác một cách dễ dàng. Hình phạt nghiêm khắc cũng sẽ là một bài học cho các đối tượng coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác.

Hiện vụ sát hại người phụ nữ tại hầm chung cư ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.