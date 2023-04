Toàn cảnh vụ nổ súng ở Bắc Giang khiến 1 người bị thương

Ngày 19/4, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ nổ súng do mẫu thuẫn trên địa bàn xã Liên Sơn khiến 1 người bị thương nặng. Trước đó, khoảng 19h35 ngày 18/4, tại Quốc lộ 17 đoạn qua chợ Gà thuộc địa phận thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, do mâu thuẫn cá nhân, Dương Đông Hưng (SN 1984; trú tại thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) sử dụng súng (chưa xác định được chủng loại) bắn ông Đào Xuân Đ. (SN 1974; trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Trung, huyện Tân Yên). Hậu quả khiến ông Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên tổ chức lực lượng điều tra làm rõ đến 21h đã bắt giữ đối tượng Dương Đông Hưng tại nhà ở thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế. Hiện Công an huyện Tân Yên đang phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh để điều tra giải quyết theo quy định. Trước đó, tối 18/4, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại xã Liên Sơn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, sau đó, một trong 2 người đã dùng súng bắn đối thủ. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Xác minh ban đầu, nạn nhân và nghi phạm không phải người địa phương, hiện đang kinh doanh trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Yên Thế. Hiện vụ nổ súng ở Bắc Giang khiến 1 người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Vụ nổ súng trường gà ở Tiền Giang: 1 người tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

Ngày 19/4, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ nổ súng do mẫu thuẫn trên địa bàn xã Liên Sơn khiến 1 người bị thương nặng. Trước đó, khoảng 19h35 ngày 18/4, tại Quốc lộ 17 đoạn qua chợ Gà thuộc địa phận thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, do mâu thuẫn cá nhân, Dương Đông Hưng (SN 1984; trú tại thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) sử dụng súng (chưa xác định được chủng loại) bắn ông Đào Xuân Đ. (SN 1974; trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Trung, huyện Tân Yên). Hậu quả khiến ông Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên tổ chức lực lượng điều tra làm rõ đến 21h đã bắt giữ đối tượng Dương Đông Hưng tại nhà ở thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế. Hiện Công an huyện Tân Yên đang phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh để điều tra giải quyết theo quy định. Trước đó, tối 18/4, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại xã Liên Sơn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, sau đó, một trong 2 người đã dùng súng bắn đối thủ. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Xác minh ban đầu, nạn nhân và nghi phạm không phải người địa phương, hiện đang kinh doanh trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Yên Thế. Hiện vụ nổ súng ở Bắc Giang khiến 1 người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Vụ nổ súng trường gà ở Tiền Giang: 1 người tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.