Hải Dương: Chợ tiền tỷ Phú Lộc xây khang trang...vì sao để không?

Chợ Phú Lộc mới nằm trong dự án Khu thương mại & chợ Phú Lộc thuộc xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được xây dựng và hoàn thành tháng 6/2021. Chợ có diện tích hơn 4000m2 gồm 180 điểm kinh doanh có mái che với tổng kinh phí 14 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Các gian hàng ở đây được chia theo khu phù hợp với nhu cầu mua bán của người dân như khu rau quả, thực phẩm tươi sống, khu thịt gia súc, gia cầm… Hệ thống chiếu sáng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động, cùng các hạng mục nhà quản lý, bãi đỗ xe, bãi tập kết rác, khu vệ sinh... đã hoàn thiện Khu chợ mới được xây dựng khang trang, hiện đại với kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt của khu chợ Phú Lộc cũ. Sau khi hoàn thiện thi công, tháng 7/2021, Công ty CP Tập đoàn đầu tư Tây Bắc đã tổ chức bàn giao cho UBND huyện Cẩm Giàng và UBND xã Cẩm Vũ quản lý. Chợ mới hiện tại hoàn toàn thuộc quyền quản lý, vận hành của UBND xã Cẩm Vũ. Tuy nhiên, các tiểu thương không muốn di chuyển vào khu chợ mới này. Các tiểu thương hiện vẫn kinh doanh, buôn bán tại chợ Phú Lộc cũ rộng 1.507 m2. Chợ cũ hình thành và hoạt động tự phát từ năm 1980, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm các quy định về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Thậm chí, người dân họp chợ lề đường ngay nút giao thông gây cản trở cho các phương tiện qua lại. Các tiểu thương cho biết, họ không muốn chuyển vào chợ mới do phát sinh thêm chi phí trong khi chợ mới không nằm sát đường như hiện nay. Chuyển vào chợ mới khang trang, sạch sẽ nhưng tiểu thương lo ngại bán hàng không có người mua do lượng người mua vốn ít lại diễn ra chớp nhoáng vì họ còn bận đi làm công ty, làm đồng áng… Được biết diện tích chợ Phú Lộc cũ là đất công cộng nay đã có chủ trương sử dụng hơn 200 m2 để mở rộng đường giao thông khu vực, còn lại quy hoạch bãi để xe phục vụ an sinh xã hội, nhằm giải tỏa điểm đen giao thông đầu cầu Phú Lộc, điểm kết nối 2 đường tỉnh 394C và 394. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ cho biết, mới đây, Ban Thường vụ huyện ủy đã giao cho UBND huyện Cẩm Giàng xây dựng các kế hoạch để triển khai. Theo ông Tuấn, người dân không muốn vào chợ do chợ cũ giáp đường, chợ mới cách đường 60 đến 70m. UBND tỉnh Hải Dương đã ra các mức phí thấp nhất có 10.000 đồng đến 15000 đồng/m2 gồm 2 mặt để buôn bán dễ. "Chợ mới là nguồn ngân sách của tỉnh, Công ty Tây Bắc thi công bàn giao cho huyện, huyện đã bàn giao cho xã quản lý", ông Tuấn nói. Gần 2 năm qua, khu chợ mới xây dựng xong rồi để không. Dẫn đến nghịch lý chợ tiền tỷ tiểu thương không muốn kinh doanh, lại bám trụ chợ cũ lụp xụp. Một vài gian ki ốt có tiểu thương đến kinh doanh. Nhưng cũng trong cảnh vắng khách. Hiện chính quyền huyện Cẩm Giàng đang xây dựng kế hoạch đưa tiểu thương vào chợ mới.

