Karaoke Hà Nội “thác loạn” giữa dịch COVID-19: Công an nói gì?

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội là địa phương có hoạt động kinh tế, chính trị phát triển và là nơi tụ hội rất nhiều công dân từ nhiều địa phương khác nhau đến sinh sống, học tập và làm việc. Thế nên, Hà Nội đã thực hiện nghiêm ngặt và cương quyết các biện pháp phòng chống dịch mang lại hiệu quả.

Hiện nay, Hà Nội vẫn tiến hành áp dụng việc tạm dừng hoạt động các quán Karaoke, Bar, Bub... để phòng tránh việc tiếp xúc không cần thiết và khó kiểm soát để thực hiện phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất.

Chính vì vậy, việc các quán karaoke có hành vi hoạt động, mở cửa chui cho khách sử dụng dịch vụ là vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh và cần phải xử lý nghiêm khắc.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, ở thời điểm dịch bệnh khó kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng tăng cao thì việc thực hiện các giải pháp chống dịch như tạm dừng các cơ sở kinh doanh tập trung đông người, thực hiện gián cách xã hội, đeo khẩu trang là cần thiết... Việc một số cơ sở kinh doanh không thực hiện các giải pháp phòng bệnh mà gây làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng hoặc làm phát sinh chi phí chống dịch từ 100.000.000 đồng trở lên thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người theo điều 240 bộ luật hình sự hoặc tội vi phạm quy tắc an toàn nơi đông người theo điều 295 bộ luật hình sự năm 2015. Nội dung này được bộ luật hình sự và Công văn số 45/TANDTC của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể từ tháng 3/2020.

Những nữ nhân viên của một quán karaoke trên đường Đê La Thành, quận Đống Đa mặc đồ hở hang, khêu gợi và "thác loạn" xuyên đêm bất chấp lệnh cấm lãnh đạo thành phố.

ành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì sẽ bị chịu chế tài hành chính hoặc hình sự cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tố chức) theo quy định: tại Điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Thẩm quyền xử phạt thuộc về Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y tế; Giám đốc Công an tỉnh.

Xử lý hình sự: Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như: quán bar, karaoke, dịch vụ mát xa, cơ sở thẩm mỹ, phòng tập gym/yoga/game, rạp chiếu phim...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội thì tùy vào tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các biện pháp hành chính như tạm đình chỉ kinh doanh, thậm chí thu hồi giấy phép có thể được áp dụng trong một số tình huống cụ thể. Bởi vậy trong bối cảnh dịch bệnh đang khó kiểm soát như hiện nay thì việc xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, không đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội là cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Những buổi tối đầu tháng 3/2021, PV khảo sát dọc các tuyến đường Kim Giang (Hà Nội) phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, PV đã phản ánh tình trạng hàng loạt quán karaoke trên đường Đê La Thành, Kim Giang...TP. Hà Nội diễn ra hoạt động hát karaoke "lén lút" bất chấp lệnh cấm của lãnh đạo thành phố. Trong đó, tại quán karaoke Paris Club trên đường Kim Giang, Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, mặc dù cánh cửa đã được khóa chặt, đèn LED quảng cáo ngừng sáng nhưng vẫn có khoảng 4 nam nhân viên lượn lờ phía bên ngoài để "cảnh mật" và chờ khách.



