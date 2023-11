Hy hữu loạt vụ giải cứu người mắc kẹt

Xuyên đêm phá tường giải cứu nam thanh niên: Lúc 22h35 ngày 28/11, công an nhận được tin báo có người rơi vào khe hở giữa hai bức tường nhà dân trên đường Xóm Chiếu, phường 14, quận 4, TP HCM. Hàng chục chiến sĩ của Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường phối hợp Công an quận 4 xác định vị trí người mắc kẹt. Các chiến sĩ triển khai các dụng cụ chuyên dùng như: máy banh cắt thủy lực, dây thừng, cầu thang sắt... để tìm cách tiếp cận, giải cứu nạn nhân. Đến khoảng 2h, lực lượng chức năng phải dùng búa, xà beng để phá tường, tạo khoảng trống sau đó đưa nạn nhân ra ngoài. Giải cứu người đàn ông bị kẹt chân dưới nắp cống: Hồi 1h39 ngày 14/11, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh) nhận được tin có người bị mắc kẹt chân dưới cống tại ngã ba đường tránh TP Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Thạch Đài (Thạch Hà), gần Bến xe Hà Tĩnh. Nạn nhân là anh Trần Chấn Sơn (SN 1993, thường trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hoành Sơn, TP Đà Nẵng). Trước đó, trong quá trình di chuyển từ xe khách lên taxi, do sơ ý, anh Trần Chấn Sơn để chân phải lọt xuống nắp cống, bị mắc kẹt. Người nhà đi cùng đã gọi xe cẩu 7 tấn nhưng không nhấc được tấm đan bê tông lên nên gọi đến Trung tâm 114. Đến 2h40 cùng ngày, lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đã đưa được nạn nhân thoát ra an toàn. Giải cứu người nước ngoài bị mắc kẹt trên thác nước: Chiều 29/10, Trung tâm 114 thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về việc một người nước ngoài bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực Suối Mơ - Khe Răm (xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang). Ngay khi tới nơi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ xác định dòng thác chảy xiết, việc tiếp cận người bị nạn gặp nhiều khó khăn. Chỉ huy đã cho tiến hành đội hình trèo lên trên thác, tụt dây tự cứu bằng dụng cụ Pet tự hãm để tiếp cận người bị nạn. Tiếp đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã trang bị đồ bảo hộ cho người bị nạn để đưa ra vị trí an toàn. Được biết, người bị nạn có quốc tịch Nga, khoảng 31 tuổi. Giải cứu cụ ông 83 tuổi mắc kẹt trên bụi tre: Chiều 7/10, nhận được tin báo về việc có 1 người đàn ông bị mắc kẹt trên bụi tre ở khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 11 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai cứu người bị nạn. Sau khoảng 10 phút triển khai, lực lượng và người dân đã đưa được nạn nhân xuống. Được biết, nạn nhân là ông Nông Văn Hác, 83 tuổi, trú tại khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; sáng 7/10, ông Hác trèo lên cây chặt phát bụi tre thì xảy ra sự việc. Đu dây giải cứu bé gái mắc kẹt ở tầng 16 chung cư: Khoảng 19h ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo có một cháu bé 2 tuổi đang bị mắc kẹt tại căn hộ số 8, tầng 16 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Theo người thân cháu bé, khi người lớn vừa ra khỏi nhà, bé gái ở bên trong một mình đã chốt cửa khiến cửa bị khóa phía trong. Khi người thân phát hiện nhưng không thể mở cửa dù có chìa khóa. Lực lượng Cảnh sát nhận định cửa bị khóa trong, chỉ có thể dùng cưa để phá khóa nhưng sẽ mất thời gian, bé gái có thể gặp nguy hiểm. Do đó, các chiến sĩ đã triển khai phương án đu dây từ căn hộ thứ 18 di chuyển xuống lan can tầng 16, trèo vào để tiếp cận cháu bé. Giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt tại cầu Chương Dương: Sáng 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội nhận tin từ Trung tâm thông tin 114 có nạn nhân bị thương, mắc kẹt tại khu vực phía dưới vòng xuyến chân cầu Chương Dương (thuộc phường Hàng Buồm) sau đó đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Ngay khi tới nơi, đơn vị này đã phối hợp cùng lực lượng y tế 115 triển khai đội hình cứu hộ qua thang để đưa nạn nhân xuống dưới an toàn và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Qua nắm thông tin ban đầu, nạn nhân tên T.V.N, khoảng 20 tuổi, quê Tuyên Quang, bị tai nạn xe máy từ phía trên mặt cầu rồi ngã xuống. Cứu cháu bé mắc kẹt trong lỗ của móng cột điện: Đầu tháng 7/2023, tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ việc một cháu bé trong lúc vui chơi bị mắc kẹt trong lỗ rỗng ở giữa một trụ bê tông làm móng cột điện. Sau khi nghe tiếng kêu cứu của cháu bé, người dân trong thôn tập trung, sử dụng các dụng cụ phá vỡ khối bê tông và cứu thành công cháu bé. Theo lãnh đạo UBND xã Gio Châu, lúc vui chơi, cháu bé làm rơi chiếc dép vào trong lỗ rỗng của khối bê tông nên chui vào trong để lấy và bị mắc kẹt. Khối bê tông nói trên là để thi công một dự án khắc phục, sửa chữa lại các trụ điện trên địa phương. Giải cứu người phụ nữ mắc kẹt giữa khe hở hai căn nhà: Khoảng 8h30 ngày 16/6, người dân sống trên đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10, TP HCM phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng mái căn nhà 4 tầng, mắc kẹt ở khe hở giữa hai căn nhà nên đã gọi báo công an. Sau khi quan sát hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình banh cắt thủy lực và dây để giải cứu nạn nhân từ ô cửa sổ tầng 3 phía sau căn nhà số 107. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân được giải cứu an toàn, chỉ bị xây xát nhẹ. Giải cứu bé trai mắc kẹt ở hố tum tầng 20 tòa chung cư: Khoảng 18h20 ngày 6/4/2023, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo có người đang gặp nguy hiểm trên tầng cao tòa chung cư N03-Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là cháu bé đang mắc kẹt ở hố tum tầng 20 tòa chung cư. Lực lượng chức năng đã ổn định tinh thần cháu bé, đồng thời tiếp cận, thả dây cứu nạn và giữ được nạn nhân và đưa vào nơi an toàn bên trong hành lang chung cư. Giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi kẹt giữa khe tường: Chiều 13/1, người dân phát hiện cháu bé P.P.A, sinh năm 2014 bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường hẹp của 2 nhà 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, TP Lào Cai nên báo cơ quan chức năng. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt giữa khe tường rộng khoảng 25cm, không có lối thoát hiểm và cháu bé không di chuyển được, tình trạng sức khỏe cháu P.A vẫn ổn định. Sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu P.A. đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà. >>> Xem thêm video: Nghẹt thở giải cứu bé gái mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ.

