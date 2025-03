Phát hiện tranh tường 2.000 năm tuổi, sửng sốt thấy pizza “xuyên không”

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một bức tranh tường 2.000 năm tuổi tại Pompeii, mô tả một bàn ăn với món bánh giống pizza, gây sốc vì sự hiện diện của "ông tổ" pizza cổ đại. (Ảnh: CÔNG VIÊN KHẢO CỔ POMPEII) Bức tranh được tìm thấy trong khu vực sang trọng Regio IX của Pompeii, thể hiện truyền thống hiếu khách của người Hy Lạp và La Mã cổ đại. (Ảnh: GMA Network) "Ông tổ" pizza trong tranh không giống pizza hiện đại mà có phần cải biên, phản ánh sự sáng tạo trong ẩm thực cổ đại. (Ảnh: Reuters) Phát hiện này thách thức quan niệm trước đây rằng pizza là thức ăn nhanh hiện đại, cho thấy nguồn gốc cổ xưa hơn của món ăn này. (Ảnh: DW) Bức tranh nằm trong một biệt thự lớn bị sập, gần đó còn có lò nướng và hài cốt của 3 nạn nhân thảm họa núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công Nguyên. (Ảnh: The Fiji Times) Pompeii tiếp tục gây kinh ngạc với các phát hiện "vượt thời gian", bao gồm đường phố được sửa chữa tinh vi, kiến trúc tiện nghi và cả quầy thức ăn nhanh cổ đại. (Ảnh: The Guardian) Phát hiện này củng cố vị thế của Pompeii như một "thành phố thời gian" với những công nghệ và văn hóa ẩm thực tiên tiến so với thời đại. (Ảnh: Daily Mail) Bức tranh không chỉ là kho báu khảo cổ mà còn là bằng chứng về sự phát triển ẩm thực và văn hóa hiếu khách từ thời cổ đại. (Ảnh: Vinetur) Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một bức tranh tường 2.000 năm tuổi tại Pompeii, mô tả một bàn ăn với món bánh giống pizza, gây sốc vì sự hiện diện của "ông tổ" pizza cổ đại . (Ảnh: CÔNG VIÊN KHẢO CỔ POMPEII) Bức tranh được tìm thấy trong khu vực sang trọng Regio IX của Pompeii, thể hiện truyền thống hiếu khách của người Hy Lạp và La Mã cổ đại. (Ảnh: GMA Network) "Ông tổ" pizza trong tranh không giống pizza hiện đại mà có phần cải biên, phản ánh sự sáng tạo trong ẩm thực cổ đại. (Ảnh: Reuters) Phát hiện này thách thức quan niệm trước đây rằng pizza là thức ăn nhanh hiện đại, cho thấy nguồn gốc cổ xưa hơn của món ăn này. (Ảnh: DW) Bức tranh nằm trong một biệt thự lớn bị sập, gần đó còn có lò nướng và hài cốt của 3 nạn nhân thảm họa núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công Nguyên. (Ảnh: The Fiji Times) Pompeii tiếp tục gây kinh ngạc với các phát hiện "vượt thời gian", bao gồm đường phố được sửa chữa tinh vi, kiến trúc tiện nghi và cả quầy thức ăn nhanh cổ đại. (Ảnh: The Guardian) Phát hiện này củng cố vị thế của Pompeii như một "thành phố thời gian" với những công nghệ và văn hóa ẩm thực tiên tiến so với thời đại. (Ảnh: Daily Mail) Bức tranh không chỉ là kho báu khảo cổ mà còn là bằng chứng về sự phát triển ẩm thực và văn hóa hiếu khách từ thời cổ đại. (Ảnh: Vinetur) Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400.