Hưng Yên: Triệt phá ổ nhóm cho vay "trả lãi ngày” hơn 180%/năm

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn cho vay nặng lãi. Căn cứ các tài liệu bước đầu thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Phạm Trường Hà (SN 1997, trú tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); Quách Văn Công (SN 1996, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Doanh (SN 1985) và Phạm Thị Phượng (SN 1987), cùng trú tại phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức “ vay trả lãi ngày ” với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1triệu/1 ngày (tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm). Khi vay, khách có thể bị cắt lãi trước một tháng hoặc không, tùy theo từng mối quan hệ giữa các đối tượng với khách vay tiền; sau đó khách tiếp tục phải đóng tiền lãi suất với kỳ hạn 30 ngày/1 lần. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được tổng số tiền thu lời bất chính của các đối tượng là hơn 545 triệu đồng.

