Đường dây vay lãi 800% một năm: Điểm loạt tín dụng đen “cắt cổ“

Bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi lên đến 800%/năm: Ngày 9/10, Công an thành phố Tuy Hòa cho biết đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Thiên (24 tuổi), Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa (cùng 26 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất 400-800%/năm. Cho vay lãi nặng 360%/năm ở An Giang: Ngày 9/10, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 2003, trú thị xã Tân Châu, An Giang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Từ tháng 5/2023 đến khi bị khởi tố điều tra, Hoàng đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi cho bà D. và 15 người trên địa bàn thị xã Tân Châu và các huyện lân cận với mức lãi suất 360%/năm, thu lợi bất chính hơn 120 triệu đồng. Xoá sổ đường dây cho vay lãi nặng đến 268%: Ngày 7/10, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Dương Phan Quốc Minh (SN 1996) và Phùng Quang Linh (SN 1999, cùng trú TX Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng. Tùy theo nhu cầu của người vay, các đối tượng đưa ra lãi suất từ 182,5%/ năm đến 268,5%/ năm hoặc với nhiều gói vay theo 35 ngày đến 50 ngày, với số tiền vay thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng. Nhiều trường hợp trả nợ không đúng thời hạn đã bị các đối tượng gọi điện dọa đánh, dọa tạt chất bẩn vào nhà…Tính đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng đã cho cả trăm người vay với số tiền trên 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” gần 450%/năm: Ngày 6/10, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1996), Đỗ Văn Duy (SN 2004), Hoàng Xuân Trường (SN 1999), Nguyễn Minh Hoàng (SN 2004) và Lữ Trọng Quân (SN 2003, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhóm đối tượng trên đã cho 22 người ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn vay hơn 1,1 tỷ đồng. Lãi suất cho vay 30 - 37,14%/tháng (tức từ 360% đến 445%/năm), gấp khoảng 18 - 22 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự. Cho vay nặng lãi từ 110-360%/năm: Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phá thành công chuyên án tín dụng đen, làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động cho vay nặng lãi liên tỉnh, với lãi suất từ 110-360%/năm. Từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay số tiền trên 3 tỷ đồng với lãi suất từ 110-360%/năm. Những người vay nợ khi chưa kịp trả tiền thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà. Cho vay lãi nặng 720%/năm ở Trà Vinh: Ngày 5/10, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Dương Ngọc Hân (41 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hân cùng chồng là Ngô Thanh Phong (38 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 720%/năm. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định được 7 người vay tiền của Hân với tổng số tiền 1 tỷ 125 triệu đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Vợ chồng Hân đã thu lợi bất chính số tiền 308 triệu đồng (số tiền thu lãi chênh lệch so với lãi suất quy định của Nhà nước). Chủ doanh nghiệp cho vay lãi nặng hơn 100%/năm: Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng do Lại Tuấn Dũng (SN 1977 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu. Lại Tuấn Dũng là chủ Công ty CP cơ khí thương mại Hùng Phát giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986) đứng tên Giám đốc. Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho chị Oanh vay là 5,3 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất 109.5%/năm). Tổng số tiền lãi chị Oanh đã trả cho Dũng là 694 triệu đồng. Để đòi tiền, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây sức ép, “khủng bố” tinh thần của chị Oanh. Không chịu được những đòn “tra tấn” tinh thần từ phía nhóm chủ nợ, chị Oanh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất từ 200 - 900%: Ngày 22/9, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Bạc Liêu do đối tượng Nguyễn Minh Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng) cầm đầu. Trong khoản thời gian từ tháng 12/2022 đến nay, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỷ đồng, các đối tượng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200% - 900%/năm. Đến nay, số tiền vốn ban đầu cộng lãi là hơn 7,3 tỷ đồng. Qua làm việc với 42 người vay tiền, Công an xác định có căn cứ chứng minh được số tiền thu lợi bất chính của Tùng và đồng bọn trên 171 triệu đồng. Nhóm cho vay lãi 950% một năm bị bắt: Ngày 18/8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Văn Thoạt (38 tuổi) cùng ba đàn em đều ngụ tại Hải Dương để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thoạt khai, từ đầu năm đến nay đã cho gần 20 người, chủ yếu là công nhân và tiểu thương nhỏ, vay tổng cộng khoảng 500 triệu đồng. Lãi suất dao động từ 49% đến 79%/tháng. Tổng số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. >>> Xem thêm video: Tóm hàng loạt các đối tượng cho vay lãi nặng tại Đồng Nai. Nguồn: ANTV.

