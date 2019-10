“Hotgirl” điều hành đường dây cá độ, môi giới mại dâm, buôn ma tuý: Danh sách dài...

(Kiến Thức) - Trước "hotgirl" điều hành đường dây cá độ bóng đá ở Bắc Giang vừa bị công an triệt phá, nhiều đối tượng nữ khác từng bị xộ khám về tội môi giới mại dâm, buôn ma túy...

Mới đây, Cục CSHS, Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên trang web bong88.com do đối tượng Dương Quang Minh (SN 1988, trú phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầm cùng 4 đối tượng khác.

Đáng chú ý, trong các đồng phạm của Minh có một phụ nữ là Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991), vợ Minh, luôn giúp chồng quán xuyến về tài chính trong đường dây đánh bạc.

Vợ chồng Minh và Vân nổi tiếng chịu chơi trong giới nhà giàu. Theo người dân địa phương, vợ "ông trùm" có nhan sắc, luôn đi xe sang, dùng đồ hiệu. Minh và Vân rất kín tiếng về chuyện công việc của mình, ít khai giao lưu với hàng xóm.

Đây không phải lần đầu tiên các "hotgirl" bị sa lưới pháp luật do các hành vi phi pháp. Trước đó, từng có các đối tượng nữ bị bắt về các hành vi như môi giới mại dâm, buôn ma túy...

"Bà trùm" Nguyễn Thị Vân giúp chồng điều hành đường dây đánh bạc trăm tỷ.

Về làm dâu chủ nhà nghỉ rồi điều hành bán dâm

Chưa đầy 1 tuần trước, công an TP Vinh bắt giữ một đối tượng nữ khác là Nguyễn Thị Lê SN (SN 1998, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi " Môi giới mại dâm ".

Lê là cô gái có ngoại hình xinh đẹp, vừa về làm dâu của chủ nhà nghỉ Hồng Quyết 2 chưa được bao lâu. Ngoài việc là sinh viên của một trường ĐH ở TP Vinh, nữ sinh “phụ giúp” làm nhân viên lễ tân tại 1 trong 2 nhà nghỉ của gia đình chồng.

Công an TP Vinh cho biết, thủ đoạn của các đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 rất tinh vi. Thường có khoảng 5 nhân viên nữ phục vụ tại nhà nghỉ này. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì trực tiếp thỏa thuận giá mua dâm với nhân viên. Sau đó nhân viên đưa khách lên phòng tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 để bán dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê - lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 môi giới mại dâm cho hai khách hàng vào ngày 24/9, và chia cho hai cô gái bán dâm 50% số tiền bán dâm. Nguyễn Thị Lê được cho là người hiền lành, xinh đẹp. Lê hiện đang là sinh viên. "Tú bà" đi Mercedes điều hành đường dây gái gọi nghìn đô Ngày 25/8, đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi) điều hành vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá. Cúc đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.



Má mì này chỉ nhận "đặt" qua điện thoại và không bao giờ gặp khách mua dâm. Cúc đưa ra giá 7-10 triệu đồng một lượt nếu phục vụ tại Hà Nội; giá đi khách ở tỉnh là 20 triệu đồng. Nếu khách có nhu cầu cần đi tour, Cúc thỏa thuận giá từ 3.000 USD đến 5.000 USD (trong vòng 3-5 ngày). Mọi chi phí đi lại của gái bán dâm, khách phải trả tiền thêm.

Với mỗi khách hàng mới, chỉ cần đọc được "mật khẩu" là tên và số điện thoại của người mua dâm trước đó giới thiệu, Cúc sẵn sàng điều nhân viên đi phục vụ. Theo tài liệu, Cúc còn liên kết với một số má mì ở miền Nam để môi giới mại dâm. Khi "đối tác" cần nhân viên, Cúc điều từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ.

Nhờ thu được số tiền “khủng” từ hoạt động môi giới mại dâm phi pháp, dù gia đình ở quê Hà Nam không thuộc hạng khá giả nhưng bản thân nữ “tú bà” này lại sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Cúc sở hữu ô tô Mercedes sang trọng làm phương tiện đi lại cùng chung cư cao cấp ở Trung Kính (Hà Nội).

Nguyễn Thị Cúc và chiếc xe Mercedes BKS 30F-253.11.

"Hotgirl" 10x "show hàng" qua Zalo mời khách

Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại khối 9, phường Lê Lơi, TP Vinh) để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”.

Hồ Thị Thúy Hằng điều hành đường dây gái gọi cao cấp gồm các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, không có việc làm nhưng lại có lối sống ăn chơi, đua đòi. Tất cả đều đang ở độ tuổi từ 18 - 25. Hằng cho các cô gái ăn mặc gợi cảm đăng hình lên zalo để "câu khách".

Khách sẽ trả trung bình từ 2 triệu đồng/lần, những “hot girl”, giá từ 4 triệu đồng/lần. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, có sử dụng các loại ma túy.

Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4 - 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Hằng còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Nữ phiên dịch thuê trẻ em đóng phim sex