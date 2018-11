“Hot girl” xinh đẹp bán ma túy đội lốt kinh doanh online

Tang vật thu giữ

Ngày 23-11, Công an TP Hải Phòng cho hay Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện đường dây vận chuyển trái cocain từ Canada qua đường bưu điện về Hải Phòng tiêu thụ.



Trước đó, hồi 15 giờ 10 phút ngày 22-11, tại khu vực trước cửa nhà số 36 Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan TP Hà Nội phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1991, trú tại số 557 đường Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Hoàng Mạnh Dũng (SN 1985, trú tại đường Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) đang nhận bưu kiện có chứa ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 3 hộp giấy, bên trong có nhiều viên hình tròn chứa tinh thể màu trắng được bọc bằng giấy bạc giả như viên kẹo socola, trọng lượng tinh thể là 25,56 gam.

Theo lời khai của Hạnh và Dũng, đây là cocain. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tiến hành trưng cầu giám định.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích Hạnh tại số 557 đường Ngô Gia Tự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã thu giữ 14,28 g tinh thể màu trắng; 5,6 g viên nén (hai đối tượng khai đó là thuốc lắc và Ketamine, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tiến hành trưng cầu giám định), 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại.

Hai đối tượng Hạnh và Dũng.

Theo lực lượng phá án, các đối tượng trong đường dây đều có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với cơ quan Công an. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Bích Hạnh, còn Hoàng Mạnh Dũng có vai trò giúp sức trong hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam, theo đường bưu điện.



Dưới vỏ bọc kinh doanh bán hàng online một số mặt hàng từ nước ngoài về Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Hạnh đã móc nối với một số đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Canada để đưa ma túy từ nước ngoài về Hải Phòng bằng phương thức gửi hàng hóa qua đường bưu điện về nhằm mục đích tiêu thụ và sử dụng. Các đối tượng cất giấu ma túy vào khoang rỗng của các loại hàng hóa đồng dạng về màu sắc kích thước như hộp bánh, hộp kẹo sôcôla..., nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Được biết, cả Dũng và Hạnh đều đã ly hôn và hiện sống chung như vợ chồng với nhau tại nhà của Hạnh.