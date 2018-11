Cảnh khuyển được huy động đảm bảo an ninh trước trận Việt Nam - Campuchia

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Việt Nam với đội tuyển Campuchia diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (24/11) tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), hàng trăm cảnh sát đã được huy động. Cảnh sát nhanh chóng vào các vị trí, đồng thời lập hàng rào sắt chuẩn bị hạn chế các phương tiện di chuyển xung quanh khu vực bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy. Các cổ động viên vào sân theo dõi trận đấu phải qua kiểm tra an ninh bên ngoài cửa. An ninh được kiểm tra nghiêm ngặt. Cảnh khuyển cũng được huy động để đảm bảo an ninh trước trận Việt Nam - Campuchia Hôm nay rơi vào ngày cuối tuần, ngoài những người dân đến phố đi bộ Hồ Gươm vui chơi, thì hàng nghìn người cũng đang đổ dồn về đây với khí thế hừng hực hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng để mở tiệc ăn mừng. Cổ động viên khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng, phía sau in chữ "Tôi yêu Việt Nam" để cổ động cho đội nhà. Một em bé được bố chuẩn bị cờ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

