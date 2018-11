Hỗn chiến từ mâu thuẫn do mua bán xe, một người bị đâm chết

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng một người đàn ông bị đâm chết sau khi xô xát với một đối tượng tại quận Kiến An (TP Hải Phòng), ngày 27/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Khánh Toàn (SN 1970, trú tại số 93 phố Trữ Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An) – là nghi phạm gây ra vụ án mạng trên.



Thông tin về vụ việc, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 23h45' ngày 21/11, công an quận Kiến An đã nhận được tin báo của quần chúng về việc tại ngõ 347 Trần Nhân Tông (quận Kiến An), xảy ra vụ xô xát khiến 1 người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Trung Hiếu, ở xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Do vết thương quá nặng, nạn nhân Hiếu đã tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xác định là vụ trọng án, Thượng tá Vũ Văn Thắng, Phó trưởng CAQ Kiến An đã trực tiếp chỉ đạo đội CSĐT TP về TTXH - CAQ Kiến An kết hợp vớí Công an phuờng Nam Sơn và các đơn vị nghiệp vụ tập trung thu thập tài liệu xác minh vụ việc.

Theo đó, vào 22h cùng ngày, anh Lê Trung Hiếu đến chơi tại phòng trọ của chị Đỗ Thị Trang, ở số 5/347 Trần Nhân Tông (phường Nam Sơn, quận Kiến An). Khi 2 người đang ngồi chuyện trò thì có 2 ngưòi đàn ông đi đến đầu ngõ. Trong hai người đó, có một người tên Toàn đi vào phòng trọ của chị Trang, gọi anh Hiếu ra ngoài nói chuyện.

Theo lời đề nghị của Toàn, anh Hiếu đi theo hắn ra đầu ngõ. Trong quá trình nói chuyện, giữa Toàn và anh Hiếu đã xảy ra to tiếng, cãi vã. Đang lời qua tiếng lại, không kìm nén được cơn giận dữ, Toàn đã rút hung khí mà hắn thủ sẵn trong người đâm vào lưng anh Hiếu, khiến anh gục xuống đất.

Thấy anh Hiếu chảy nhiều máu, Toàn hốt hoảng chạy vào gọi chị Trang ra đầu ngõ đưa anh Hiếu đi cấp cứu. Cùng với đó, Toàn còn gọi ông Nguyễn Văn Thịnh (đang thuê trọ cùng chị Trang tại số 5/347 Trần Nhân Tông) để lấy xe trước đó Toàn gửi và nhờ ông đưa đến bệnh viện. Do vết đâm thấu phổi, gây mất máu cấp, anh Hiếu đã tử vong sau đó. Sau khi gọi người đưa anh Hiếu đi cấp cứu, quá hoảng sợ, Toàn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay trong đêm xảy ra án mạng, lực lượng công an đã xác định được lai lịch đối tượng nghi vấn gây ra vụ trọng án trên là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1970, ở tổ Trữ Khê 1, phường Quán Trữ, Kiến An). Sau đó, căn cứ vào tài liệu thu thập được, lãnh đạo Công an quận Kiến An đã trực tiếp đến tận nhà đối tượng, gặp gỡ gia đình Toàn để tiến hành công tác vận động, thuyết phục, kêu gọi Toàn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến 22h ngày 25/11, Nguyễn Khánh Toàn đã tự nguyện tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng bước đầu đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Toàn, do mâu thuẫn trong việc mua bán xe máy nên Toàn nhiều lần tìm gặp anh Hiếu để nói chuyện. Đêm ngày 21/11, khi phát hiện anh Hiếu đang ngồi ở quán nước trên đường Trần Nhân Tông, Toàn ra tay đâm anh Hiếu từ phía sau.

Hiện Công an quận Kiến An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Toàn, tiếp tục cũng cố hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.