Học sinh lớp 12 hack Facebook chiếm đoạt 10 tỷ: Xử sao?

Liên quan tới vụ, ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Thái (18 tuổi, học lớp 12 THPT, trú tại tỉnh Quảng Trị) cùng 6 bị can khác về hành vi Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.