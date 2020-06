Chiêu thức đường dây "hack" Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng thế nào?

Để triệt phá thành công, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ và tóm gọn 7 người hoạt động liên tỉnh, có sự câu kết với nhau liên tiếp gây ra hơn 100 vụ xâm nhập hack tài khoản Facebook và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước.

Những người phạm tội gồm: Phạm Xuân Thái (18 tuổi); Lê Viết Quý (26 tuổi); Cao Đăng Nhu (25 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Trị); Trịnh Minh Vương (30 tuổi); Nguyễn Văn Điền (23 tuổi); Lê Hữu Quý (27 tuổi) và Trịnh Hà Sơn Bình (34 tuổi), cùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó kẻ cầm đầu ổ nhóm trên là Phạm Xuân Thái.