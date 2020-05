Khởi tố “tú bà” xinh đẹp chưa đủ 18 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm

Liên quan vụ phá đường dây bán dâm chơi ma túy giá 25 triệu đồng/đêm, cơ quan công an đã khởi tố "tú bà" chưa đầy 18 tuổi cùng đồng phạm về hành vi môi giới mại dâm. Theo thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố Võ Văn Tuấn (30 tuổi) và Bùi Thị Như Quỳnh (17 tuổi, cùng quê Thái Bình) về tội Môi giới mại dâm. Cùng bị điều tra trong vụ án, Hoàng Quốc Long (32 tuổi, ở Hà Nội) bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa 17/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ ở chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung). Thời điểm này, đang có 4 thanh niên (3 nam 1 nữ) tụ tập. Khai thác nóng, lực lượng Công an làm rõ mục đích tụ tập của các đối tượng là để sử dụng ma túy và mua bán dâm. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan là Võ Văn Tuấn, Bùi Thị Như Q., Hoàng Quốc Long. Các đối tượng khai nhận khoảng 16h ngày 16/4, Long liên hệ với Tuấn đặt vấn đề nhờ môi giới mại dâm. Hai bên thỏa thuận thống nhất giá 25 triệu đồng/lượt "vui vẻ" với điều kiện gái mại dâm có thể phải sử dụng ma túy cùng khách khi được yêu cầu. Tuấn sau đó đã móc nối với Q. "đặt hàng" 2 gái mại dâm với giá 20 triệu đồng/người/đêm. Nếu trót lọt, Tuấn "ăn" chênh lệch 10 triệu đồng. Còn về phần Q., "tú bà" này đã liên hệ và thỏa thuận giá bán dâm với 2 cô gái khác lần lượt là 16 triệu và 17 triệu đồng. Sau khi đã chốt giá, Long nhắn thông tin thời gian, địa chỉ để Tuấn và Q. điều gái mại dâm tới phục vụ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Long rủ một nam thanh niên khác tới chung cư Imperia Garden để uống bia. Nhằm tăng phần "thú vị" cho cuộc vui, Long đã đặt "ship" chuyển tới chung cư 2 viên ma túy tổng hợp và 1 "chỉ" ketamin. Khi hai cô gái bán dâm đến căn hộ nơi Long đang ở, Tuấn yêu cầu bên mua dâm phải chuyển khoản 10 triệu đồng tiền cọc. Sau đó, cả nhóm tổ chức "tiệc" ma túy bay lắc, đồng thời mua bán dâm ngay trong căn hộ chung cư. Sáng hôm sau, Tuấn gọi điện yêu cầu Long thanh toán nốt tiền đã mua dâm, nhưng người này xin nợ vì chưa đủ tiền. Không đồng ý, Tuấn đã đến chung cư nơi Long ở để đòi tiền. Quá trình này, các đối tượng bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ. Theo kết quả kiểm tra, 3 trong 4 người có mặt (trong đó có 1 cô gái bán dâm) đều phản ứng dương tính với ma túy. Xem thêm video: Những tiết lộ khó tin về đường dây bán dâm 25.000 USD. Nguồn: VTC 14.

