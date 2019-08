Cảnh tượng trường GateWay tắc trách khiến học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô

Thông tin vụ việc em L.H.L (6 tuổi) học sinh lớp 1 Trường Quốc tế Gateway tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay được phát hiện vào chiều 6/8 đang gây xôn xao dư luận. Bé L. là con trai vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và mới nhập học tại ngôi trường nằm tại quận Cầu Giấy được 2 buổi. Theo lời của anh Lê Văn Sơn, khoảng 7h sáng 6/8, vợ chồng anh đưa con trai đến điểm đón học sinh ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway học tập. Đây là buổi thứ hai cháu L học tại ngôi trường này. Sau khi giáo viên của Trường Gateway đón bé L lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. Đến 16h cùng ngày, vợ chồng anh Sơn nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm lớp về việc không thấy nam học sinh này đâu. Ngay sau đó, vợ chồng anh Sơn lập tức tới trường và giáo viên cho biết, hôm nay bé không đến lớp. Đến 16h45, nhà trường thông tin về việc con trai anh ngủ quên trên xe ôtô và đang được cấp cứu tại Bệnh viện E. Tuy nhiên khi vợ chồng anh Sơn đến bệnh viện thì bé L. đã tử vong. Tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng cũng khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu nhà trường đã có tường trình lại toàn bộ vụ việc xảy ra. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, trường Gateway Hà Nội được thành lập năm 2015, qua sự hợp tác quốc tế giữa trường mầm non Quốc tế Sakura Montessori và tổ chức giáo dục Gateway Education Global với Chương trình giáo dục Hiện đại của nhóm “Cánh Buồm” do nhà giáo Phạm Toàn sáng lập. Trường Gateway được xây dựng trên mặt bằng 8.000m2 với tổng diện tích 15.000m2. Ngôi trường này tọa lạc tại Lô A/D13 trong khu đô thị mới Cầu Giấy (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Trường được đánh giá là có vị trí khá đắc địa, nằm ở giữa toàn nhà Keangnam, Indochina Plaza và Lotte Centre Hanoi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón, an ninh của trường Gateway được thắt chặt từ cổng ra vào. Những người không có nhiệm vụ liên quan không được vào bên trong, và nếu ra vào trường phải xuất trình giấy tờ, cùng với nhiều thông tin. Bảng thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 được nhà trường gắn nổi bật bên ngoài. Quang cảnh bên trong trường GateWay tắc trách khiến học sinh lớp 1 tử vong. Bóng đèn bên trong một số phòng của nhà trường vẫn bật sáng trưng vào tối muộn 6/8. Về cơ sở vật chất, Gateway lọt top trường tiểu học quốc tế đẹp nhất tại Việt Nam. Trường này có đầy đủ các phòng để phục vụ nhu cầu học tập của các học sinh. Tuy nhiên, trước thông tin trường GateWay tắc trách khiến học sinh lớp 1 tử vong đang khiến dư luận phẫn nộ.

