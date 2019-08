Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Chỉ đạo nóng từ Bộ GD&ĐT

(Kiến Thức) - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo nóng về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô sau khi xảy ra vụ việc học sinh tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh tại trường Gateway khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 16/8, Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Giám đốc các sở GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô. Công văn này được ban hành sau khi xảy ra vụ việc học sinh tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh tại trường Gateway khiến dư luận phẫn nộ thời gian gần đây.



Theo đó, Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian qua, dịch vụ đưa đón trẻ em mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đi học bằng xe ô tô phát triển ở nhiều địa phương trong cả nước.

Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ này tại một số địa phương, như xe không đảm bảo chất lượng, lái xe chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, chưa thực hiện đúng quy trình đưa đón học sinh..., cá biệt, có trường hợp bỏ quên học sinh nhiều giờ trên xe ô tô dẫn đến tử vong, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội.

Trường GateWay Cầu Giấy.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do nhà trường tổ chức, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh.

Trong đó, lưu ý các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp (cách mở cửa lên/xuống xe; bấm còi gây sự chú ý cho người xung quanh, phát tín hiệu cấp cứu bằng âm thanh, ánh sáng, ký hiệu; sử dụng búa phá kính thoát hiểm trên xe...).

Với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh đi học bằng xe ô tô, Bộ GD&ĐT yêu cầu cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định; lái xe phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất, đạo đức tốt, giao tiếp, ứng xử văn hóa với học sinh, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Các trường phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh. Khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng cho học sinh.

Đồng thời, nhà trường phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, đảm bảo trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe, khi lên, xuống xe ô tô; bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ của lái xe.

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do.

Hiệu trưởng (hoặc người đại diện pháp luật của trường) chịu trách nhiệm trước pháp luật, gia đình học sinh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường, về sự an toàn của học sinh. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng dịch vụ, về trách nhiệm của giáo viên, nhân viên đưa đón học sinh để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, nhằm đảm bảo an toàn đối với học sinh. Thiết lập kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản ảnh của cha mẹ học sinh về chất lượng dịch vụ đưa, đón học sinh, kịp thời xử lý và thông báo để cha mẹ học sinh biết, giám sát. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án tổ chức giao thông khu vực xung quanh trường học, đặc biệt là khu vực cổng trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GDĐT phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn này và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/9/2019.