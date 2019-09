Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway: Sao bà Quy bị bắt, ông Phiến thì không?

Sau thông tin khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến, lái xe trong vụ học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway, dư luận đặt ra câu hỏi: Tại sao bà Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh trường Gateway) bị khởi tố cùng tội danh và bắt tạm giam ngay sau đó. Còn tài xế Doãn Quý Phiến lại không bị bắt giam?

Bà Nguyễn Bích Quy người đưa đón trẻ và tài xế Doãn Quý Phiến.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: Đây là vụ án hết sức thương tâm và gây bức xúc trong dư luận xã hội khi cháu bé lớp 1 đã tử vong nghi bị bỏ quên trên xe ô tô do sự bất cẩn của những người liên quan có trách nhiệm trong việc đưa đón cháu từ nhà đến trường học.

"Trên cơ sở kết luận giám định của Cơ quan chuyên môn về nguyên nhân chết của cháu bé bị sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy về tội vô ý làm chết người theo Khoản 1 Điều 128 BLHS.

Bị can Nguyễn Bích Quy là người được phân công đưa đón và có trách nhiệm chính trong việc quản lý đón các cháu từ địa điểm cố định đưa lên xe ô tô cho đến khi bàn giao cho nhà trường. Do thiếu trách nhiệm kiểm tra, bị can đã để quên 1 cháu ngủ quên trên xe dẫn tới cháu bị tử vong.

Lái xe Doãn Quý Phiến là người được phân công nhiệm vụ điều khiển phương tiện xe ô tô vận chuyển các cháu từ điểm cố định đến khi đưa các cháu đến trường. Lái xe có trách nhiệm đảm bảo an toàn khi đi trên đường phố. Việc đưa đón và quản lý các cháu học sinh là do bà Nguyễn Bích Quy đi cùng trên xe đảm nhiệm....", luật sư Thơm phân tích.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội).

Theo quan điểm của luật sư, với cáo buộc của Cơ quan điều tra về hành vi của lái xe Doãn Quý Phiến, như vậy có nghĩa là lái xe đã không trợ giúp cùng bị can Nguyễn Bích Quy kiểm tra tình trạng xe trước khi đóng cửa dẫn tới hậu quả cháu bé bị tử vong. Với cáo buộc như vậy được hiểu bị can Doãn Quý Phiến đã đồng phạm với bị can Nguyễn Bích quy trong việc gây ra cái chết cho cháu bé?

"Tội vô ý làm chết người là loại tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý. Đối với lỗi vô ý được xác định không có đồng phạm. Đồng phạm theo Điều 17 BLHS chỉ được xác định trong lỗi cố ý và được hiểu là 2 người trở lên cùng cố ý thực hiện một tội phạm.

Nếu cơ quan điều tra khởi tố bị can Doãn quý Phiến về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Bị can Nguyễn Bích Quy thì rất có thể sẽ còn nhiều đối tượng khác trong vụ án này sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm về cái chết của cháu bé như cô giáo chủ nhiệm, người được nhận bàn giao các cháu...", luật sư Thơm phân tích.

Về khía cạnh bị khởi tố cùng tội danh nhưng bà Nguyễn Bích Quy bị bắt giam còn tài xế Doãn Quý Phiến được áp dụng hình thức cho tại ngoại, luật sư Thơm cho rằng: Cơ quan điều tra có thể áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can khi có dấu hiệu làm cản trở hoạt động điều tra.

"Căn cứ Điều 119 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan điều tra bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy vì lý do bị can dù chỉ phạm tội nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu cung cấp tài liệu sai sự thật, phản cung,.. gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra thì có thể bắt tạm giam bị can...", luật sư Thơm nêu ý kiến.

