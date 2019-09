Hoang mang sự thật bất ngờ vụ 4 nữ sinh bị bắt cóc lên ô tô

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ đăng tải thông tin về việc 4 học sinh bị bắt cóc ở xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình khiến mọi người vô cùng hoang mang.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự việc đã gây hoang mang dư luận, nhiều người nghi vấn về độ chính xác sự việc nói trên.

Chiếc xe bị mọi người hiểu nhầm là bắt cóc 4 nữ sinh.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo công an huyện Đà Bắc cho biết, sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an đã cử cán bộ xuống gia đình làm việc, đồng thời báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với Phòng Hình Sự để xác minh, làm rõ.