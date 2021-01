Hồ Văn Khoa thừa nhận nổ súng bắn xe Dương Minh Tuyền

Thông tin mới nhất vụ nổ súng gây rối trật tự công cộng có liên quan đến Dương Minh Tuyền - biệt danh “Thánh chửi” trên mạng xã hội, chiều ngày 20/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Hồ Văn Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn sau khi ra đầu thú.



Công an tỉnh Hải Dương cũng cho biết, ngày 8/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Văn Linh, Hồ Văn Khoa. Quá trình điều tra, bị can Khoa bỏ trốn nên ngày 13/01/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra Quyết định truy nã đối với đối tượng Hồ Văn Khoa.

Hồ Văn Khoa.

Với tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thanh Miện áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, vận động đối tượng sớm ra đầu thú. Trước sự truy bắt gắt gao, quyết liệt của lực lượng Công an và sự động viên của gia đình, người thân, Hồ Văn Khoa tự biết không thể trốn tránh được sự trừng trị của pháp luật nên đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, ngày 4/1, Dương Minh Tuyền về dự tiệc tân gia nhà bạn ở Hải Dương. Sau bữa tiệc, Tuyền cùng nhóm bạn ra quán hát ở thị trấn huyện Thanh Miện. Biết thông tin này, Hồ Văn Khoa gọi Lã Văn Linh (SN 1999, quê huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe máy chở đến quán hát để giải quyết mâu thuẫn với Tuyền. Tại đây, Khoa dùng súng hoa cải bắn nhiều lần hướng về ô tô của Dương Minh Tuyền. Xong việc, cả hai di chuyển bằng xe máy về Hà Nội.

Chiều ngày 6/1/2021, Cơ quan điều tra đã xác định và triệu tập đối tượng Lã Văn Linh (SN 1999 ở thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) là người điều khiển xe máy lên làm việc.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước, đã nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội. Cả hai hẹn nhau chiều ngày 4/1/2021 về ăn cỗ tân gia nhà Lê Văn Thái, sinh năm 1982 ở xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương và giải quyết mâu thuẫn. Do Khoa không về được nên Tuyền tiếp tục livetream trực tiếp xúc phạm, thách thức Khoa. Khoa đã rủ Linh về Thanh Miện và gây ra vụ việc trên.

Lãnh đạo UBND xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết, Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú thôn Thái Phù, xã Mai Đình) là công dân sinh sống tại địa phương.

Khoa là đối tượng “ngổ ngáo” tại khu vực đối tượng và gia đình sinh sống. Đối tượng này cũng hay lên mạng cãi, chửi nhau, sống theo kiểu giang hồ. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có vợ đối tượng sinh sống còn Khoa không có chỗ ở cố định.

Theo hồ sơ tại địa phương, Hồ Văn Khoa có một tiền án liên quan đến tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và bị xử phạt 17 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Khoa trở về địa phương rồi bắt đầu cuộc sống nay đây, mai đó. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng khó nắm rõ tình hình cuộc sống của Khoa.

Hồ Văn Khoa có một kênh YouTube với gần 170 nghìn lượt theo dõi. Trên phần giới thiệu, Khoa nêu rõ kênh YouTube của Khoa chuyên làm về “Lĩnh vực ẩm thực, đời sống trải nghiệm, mục đích là mang lại niềm vui”. Đáng chú ý, trên kênh này còn có các video quay với giang hồ mạng như Phú Lê… và những video hình ảnh xăm trổ. Các video được đăng tải trên kênh của Khoa có lượt xem trung bình từ khoảng 70 - 150 nghìn, cá biệt có video đạt mốc 1,4 triệu lượt xem.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

