Hồ Kẻ Gỗ đã cắt lũ cho hạ du, nếu không sẽ ngập nặng hơn nữa

Ngày 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số ngành Hà Tĩnh chủ trì buổi họp báo thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình thiên tai, ứng phó với mưa lũ (từ 18 – 21/10) và bão số 8 trên địa bàn.



Báo cáo cho thấy, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn từ 7h ngày 15/10 đến 17h ngày 21/10 tại TP Hà Tĩnh 1.383,6 mm; Thạch Đồng 1.221,5 mm; Kỳ Anh 870 mm; Hoành Sơn 799,6 mm; Hồ Kẻ Gỗ 1.260 mm; Sông Rác 1.107 mm. Lượng mưa đo được tại trạm đo mưa tự động xã Kỳ Thượng từ 19h ngày 15/10 đến 19h ngày 20/10 là 1.956 mm và lượng mưa ngày đo được từ 19h ngày 18/10 đến 19h ngày 19/10 là 809 mm.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều địa phương, đặc biệt là huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh. Thời điểm cao nhất (ngày 20/10) có 118 xã, phường, thị trấn (42.456 hộ/151.288 người) của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt. Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức sơ tán được 18.771 hộ/59.268 người.

Mưa lũ đã khiến 6 người tử vong và có 42.456 hộ/151.288 người bị ảnh hưởng. Tài sản của Nhân dân tại các xã bị ngập sâu, 132 ha lúa cùng nhiều diện tích cây ăn quả, 2317 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại rất lớn.

Hồ Kẻ Gỗ đã thực hiện nhiệm vụ cắt lũ, chậm lũ cho hạ du

Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về quy trình xả lũ, điều tiết của hồ Kẻ Gỗ, việc thông báo xả lũ điều tiết không đến được với nhân dân vùng hạ du.

Theo báo cáo, tổng lượng mưa tại hồ từ 7h ngày 15/10 đến 7h ngày 21/10 là 1.249 mm; tổng lượng nước đến 280 triệu m3; lưu lượng nước đến hồ lớn nhất 2.539 m3/s (đạt lúc 4h ngày 19/10/2020). Diễn biến mực nước hồ Kẻ Gỗ, lúc 7h ngày 15/10 là +25,80m, thấp hơn ngưỡng tràn xả lũ 0,7m (ngưỡng tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ là 26,5m); lúc 6h ngày 17/10 là +26,62m, cao hơn ngưỡng tràn xả lũ 0,12m; lúc 6h ngày 18/10 là +29,13m, cao hơn ngưỡng tràn xả lũ 2,63m (trong vòng 24 giờ mực nước hồ tăng lên 2,51m).

Mực nước hồ tại thời điểm mở tràn 13h ngày 18/10 là +30,70m, tương đương dung tích hồ 293,2 triệu m3; mực nước tại thời điểm cao nhất (lúc 11h30 ngày 19/10) trong quá trình xả lũ +33,80m, tương đương dung tích hồ là 384 triệu m3.

Hồ xả lũ bắt đầu từ 13h ngày 18/10 với lưu lượng tăng dần từ 50 m3/s lên 200 m3/s và lưu lượng xả lớn nhất 1.060 m3/s (bằng 41,7% lưu lượng đỉnh lũ là 2.539 m3/s) và mức xả này chỉ duy trì trong thời gian 1 giờ (từ 9h đến 10h ngày 19/10) sau đó giảm dần.

"Trong quá trình điều tiết vừa qua, hồ Kẻ Gỗ đã tham gia chậm lũ cho hạ du với dung tích khoảng 200 triệu m3" – báo cáo nêu rõ.

Ông Nguyễn Bá Đức, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, hồ Kẻ Gỗ có 3 chức năng, nhiệm vụ là cấp nước cho nông nghiệp, điều tiết cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình hồ đập.

Trong việc xả lũ đợt này, ông Đức cho rằng, hồ Kẻ Gỗ đã thực hiện nhiệm vụ cắt lũ, chậm lũ cho hạ du 200 triệu m3 nước, nếu không hạ du sẽ ngập nặng hơn nữa.

"Chúng tôi đã theo sát diễn biến từ khí tượng nhưng đây là đợt mưa lịch sử, khó lường. Việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ, chúng tôi đã rất cân nhắc và tuân thủ theo đúng quy trình vận hành. Đến hiện tại cho thấy việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ vừa qua đã đảm bảo an toàn hồ đập, giảm thiểu ngập lụt hạ du và vẫn tích nước phục vụ những năm sau" – ông Nguyễn Bá Đức nói.

Nếu bão số 8 gây mưa 150 mm, hồ Kẻ Gỗ không phải xả lũ

Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi nam Hà Tĩnh cho biết, hiện hồ Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng 150 m3/s, không ảnh hưởng đến hạ lưu. Đồng thời khẳng định, bão số 8 với lượng mưa dự báo 100 – 150mm, khi vào hồ Kẻ Gỗ không phải xả lũ, còn bão số 9 thì tiếp tục theo dõi thông tin mới biết được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá nguyên nhân gây ngập lụt ở Hà Tĩnh vừa qua do mưa lớn lịch sử kết hợp với triều cường dâng, cơ sở hạ tầng làm chậm thoát lũ.

"Hồ Kẻ Gỗ đã giúp cắt lũ 200 triệu m3/s cho vùng hạ du. Việc điều hành hồ Kẻ Gỗ xả tràn đều có căn cứ khoa học, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&PTTN và lãnh đạo tỉnh là người chịu trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi chủ động việc này. Tuy nhiên, qua đây tỉnh cũng sẽ họp, đánh giá lại quy trình vận hành hồ, ứng phó với các kịch bản thiên tai bất lợi" – ông Sơn nói.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, với lượng mưa trên dưới 500 mm, từ nay đến đầu tháng 11, xác suất ngập hạ du rất thấp. "Nếu diễn biễn lớn hơn, tôi yêu cầu phải giữ an toàn, cố gắng tối đa nhất để giảm thiểu vùng thiệt hại cho hạ du" – ông Sơn cho hay.

Hà Tĩnh đã nhận khoảng 40 tỷ cả hàng và tiền hỗ trợ Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Mai Thủy cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước với tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng (cả hàng và tiền). Với các mặt hàng nhu yếu phẩm, đơn vị chuyển ngay cho các địa phương để trao tới tay người dân; về tiền, đã phân bổ 11 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quặn lòng những cái chết thương tâm trong mùa mưa lũ ở các tỉnh miền Trung