Hà Tĩnh: Nước hồ Kẻ Gỗ dâng nhanh, tiếp tục xả lũ, sơ tán dân gấp

Hồi 8h ngày 19/10, ông Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Lệnh Sơ tán dân khẩn cấp một số địa phương trong tỉnh do nước tại hồ Kẻ Gỗ dâng cao ở mức báo động.

Theo đó, huyện Cẩm Xuyên sơ tán hơn 13.000 hộ với 43.000 người; huyện Thạch Hà có hơn 1.400 hộ với hơn 2.600 người; riêng TP Hà Tĩnh có 263 hộ với 700 người.

Công điện nêu rõ các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, địa phương này có mưa to đến rất to từ ngày 19 đến 21/10. Riêng hôm nay, TP Hà Tĩnh và vùng ven biển có mưa rất lớn. Tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 500 mm.

Hiện hồ Kẻ Gỗ xả lũ với mức 900 m3/s và dự kiến còn tăng lên, có khả năng phải sử dụng phương án phá tràn sự cố trong 24 giờ tới để đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh cho chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ đến nơi an toàn.

Video: Khẩn trương sơ tán dân ở vùng ngập sâu của huyện Cẩm Xuyên

Nguồn video Laodong

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày 21/10 có mưa to đến rất to; riêng ngày hôm nay 19/10, một số khu vực ven biển, trong đó có TP Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biên 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

Theo đó, từ Hiện nay, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với mức 900 m3/s và dự kiến còn tăng lên, có khả năng phải sử dụng phương án phá tràn sự cố trong 24h tới nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Đến gần 10h sáng 19/10, hồ Kẻ Gỗ đã tăng lưu lượng xả tràn lên 900m3/s. Việc cần kíp nhất đối với các địa phương ảnh hưởng xả lũ Kẻ Gỗ là sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Ngập lụt tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: CTV