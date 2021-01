Hồ Định Công biến thành hồ câu dịch vụ: Chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm

Khi được hỏi về trách nhiệm của mình trước tình trạng của hồ Định Công, Lãnh đạo Xí nghiệp quản lý duy trì hồ (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) trả lời PV Dân trí cho biết: Việc xử lý hoạt động câu cá, nuôi cá trái phép nói trên trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương. Đơn vị này không có thẩm quyền hay các chế tài để xử lý việc này.

Trước đó tại hồ Hoàng Cầu (Q.Đống Đa, Hà Nội), người dân cũng phản ánh tình trạng đầu gấu tự ý thu tiền bảo kê của người đến câu cá. Cụ thể, ngày 1/1 có 2 người đàn ông đang câu cá ở hồ Hoàng Cầu đã bị 3 thanh niên cầm theo tuýp sắt đến đuổi đánh, không cho câu. Khi anh T. và anh H. đang thu dọn đồ để ra về thì nam thanh niên nói trên trở lại cùng hai thanh niên khác, cầm theo tuýp sắt đuổi đánh.

Theo lãnh đạo Công an quận Đống Đa, hồ Hoàng Cầu không cấm người dân đến câu cá, đồng thời hồ này cũng cũng không có bất kỳ chủ thầu nào. S au khi nhận được đơn trình báo từ anh T. và anh H., Công an quận Đống Đa và công an phường Ô Chợ Dừa đã xác minh và triệu tập 3 nam thanh niên đến trụ sở làm việc.

Nguồn: Sen Vàng Tivi