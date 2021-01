Lột trần vỏ bọc không ngờ của đại gia Việt bị xộ khám

Đại gia Thiện Soi: Ngày 2/12/2020, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giam Lê Thái Thiện (55 tuổi), chủ căn biệt thự Thiện "Soi" (mặt tiền quốc lộ 51 đoạn qua thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ), cùng con trai là Lê Thái Phong (20 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Trước đây, ông Thiện từng hai lần bị bắt và thụ lý án tù do liên quan đến ma túy và cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, làm ăn kinh doanh, ông Thiện giàu có và ít khi giao lưu với hàng xóm. Ông Thiện được nhiều người biết đến có căn biệt thự dát vàng, diện tích hơn 3000m2. Ông Thiện còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc", có giá trị.

>>> Xem thêm video: Bắt giam 2 cha con đại gia Thiện Soi. Nguồn: VTV1. Thời Sự Toàn Cảnh.