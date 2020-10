Hình ảnh miền Trung ngập lụt ngày 20/10: Quảng Trị nước rút, Nghệ An cô lập

Người dân ở (phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho hay mọi người đã tranh thủ đẩy bùn ra ngoài cùng lúc nước rút, nhưng không thể nào đẩy hết. Trên tường và các vật dụng bùn vẫn còn bám dày, khoảnh sân trước nhà anh bùn non cao ngập mắt cá chân. (Ảnh: Tiền Phong). Bùn đóng lớp dày, nhão nhoẹt trước sân nhà dân sau khi lũ rút. Ảnh: Tiền Phong. Một căn nhà ở khu phố 1, phường 3, TP Đông Hà bị bùn bủa vây từ nhà ra sân. (Ảnh: Tiền Phong). Bùn phủ lấp nhiều con đường khiến việc đi lại rất khó khăn. (Ảnh: Tiền Phong). Đường nhựa hóa thành bãi lầy vì bùn tấn công. Ảnh: Tiền Phong. Phải mất nhiều ngày thì người dân vùng lũ mới có thể đẩy bớt bùn. (Ảnh: Tiền Phong). Bùn chôn 1/3 máy móc trong một nhà xưởng của người dân. Ảnh: Tiền Phong. Một lớp học ở xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tan hoang vì nước lũ. Ảnh: Tiền Phong. Sáng 20/10, nước sông Lam lên cao đã khiến xóm 1 ngoài đê, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên chìm trong biển nước. Theo chính quyền xã Châu Nhân cho biết, mực nước sông Lam đã lên cao gần 4 mét so với thời điểm các thủy điện chưa xả lũ. Ảnh Báo Nghệ An. Toàn bộ các tuyến đường tại xóm 1, xã Châu Nhân đã ngập nước, người dân đi lại khó khăn. Ảnh Báo Nghệ An. Một số người dân phải leo hàng rào để đi lại vì nước ngập sâu. Ảnh Báo Nghệ An. Nhà Văn hóa xóm 1, nơi thấp trũng nhất của xóm nước đã cao gần 2 mét. Ảnh Báo Nghệ An. Lãnh đạo xã Châu Nhân cho biết, hiện mực nước đang ở trên mức báo động 1, có 400 hộ dân bị uy hiếp, trong đó nguy hiểm nhất là 196 hộ dân ở xóm 1 và một số hộ dân ở xóm 4. Nếu mực nước lên báo động 2 thì sẽ di dời 350 người, chủ yếu là người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Báo Nghệ An. Tại những điểm ngập nặng, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh Báo Nghệ An. Hiện toàn xã cũng đã có khoảng 50 ha rau màu vụ đông bị ngập nặng, trong đó tại xóm 1 có 10 ha bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh Báo Nghệ An. >>> Xem thêm video: Áp thấp nhiệt đới mới, diễn biến mưa lũ Miền Trung. Nguồn: VTV 1.

Người dân ở (phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho hay mọi người đã tranh thủ đẩy bùn ra ngoài cùng lúc nước rút, nhưng không thể nào đẩy hết. Trên tường và các vật dụng bùn vẫn còn bám dày, khoảnh sân trước nhà anh bùn non cao ngập mắt cá chân. (Ảnh: Tiền Phong). Bùn đóng lớp dày, nhão nhoẹt trước sân nhà dân sau khi lũ rút. Ảnh: Tiền Phong. Một căn nhà ở khu phố 1, phường 3, TP Đông Hà bị bùn bủa vây từ nhà ra sân. (Ảnh: Tiền Phong). Bùn phủ lấp nhiều con đường khiến việc đi lại rất khó khăn. (Ảnh: Tiền Phong). Đường nhựa hóa thành bãi lầy vì bùn tấn công. Ảnh: Tiền Phong. Phải mất nhiều ngày thì người dân vùng lũ mới có thể đẩy bớt bùn. (Ảnh: Tiền Phong). Bùn chôn 1/3 máy móc trong một nhà xưởng của người dân. Ảnh: Tiền Phong. Một lớp học ở xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tan hoang vì nước lũ. Ảnh: Tiền Phong. Sáng 20/10, nước sông Lam lên cao đã khiến xóm 1 ngoài đê, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên chìm trong biển nước. Theo chính quyền xã Châu Nhân cho biết, mực nước sông Lam đã lên cao gần 4 mét so với thời điểm các thủy điện chưa xả lũ. Ảnh Báo Nghệ An. Toàn bộ các tuyến đường tại xóm 1, xã Châu Nhân đã ngập nước, người dân đi lại khó khăn. Ảnh Báo Nghệ An. Một số người dân phải leo hàng rào để đi lại vì nước ngập sâu. Ảnh Báo Nghệ An. Nhà Văn hóa xóm 1, nơi thấp trũng nhất của xóm nước đã cao gần 2 mét. Ảnh Báo Nghệ An. Lãnh đạo xã Châu Nhân cho biết, hiện mực nước đang ở trên mức báo động 1, có 400 hộ dân bị uy hiếp, trong đó nguy hiểm nhất là 196 hộ dân ở xóm 1 và một số hộ dân ở xóm 4. Nếu mực nước lên báo động 2 thì sẽ di dời 350 người, chủ yếu là người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Báo Nghệ An. Tại những điểm ngập nặng, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh Báo Nghệ An. Hiện toàn xã cũng đã có khoảng 50 ha rau màu vụ đông bị ngập nặng, trong đó tại xóm 1 có 10 ha bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh Báo Nghệ An. >>> Xem thêm video: Áp thấp nhiệt đới mới, diễn biến mưa lũ Miền Trung. Nguồn: VTV 1.