Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ đã xin lỗi toàn trường?

Theo chia sẻ của một giáo viên (xin được giấu tên), thời điểm cơ quan công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ hiệu trưởng bị tố dâm ô, ông này đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh.

Diễn biến mới nhất vụ hiệu trưởng bị tố dâm ô nhiều nam sinh:

Ngày 15/12, cơ quan điều tra - Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn.

Việc bắt tạm giam ông My để tiến hành điều tra việc ông bị tố cáo đã dâm ô hàng chục nam sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Việc khởi tố ông My khiến nhiều thầy cô giáo, nhân viên nhà trường "sốc", bởi ông My được nhận xét là người hòa đồng, thân thiện.

Ông Đinh Bằng My trong một lần thuyết trình về vấn đề xâm hại trẻ em.

Anh T (bảo vệ nhà trường) cho biết, thầy Đinh Bằng My là người giản dị, hòa đồng và thân thiện. "Trước khi bị bắt về tội dâm ô , bản thân tôi chưa được nghe điều tiếng nào từ học sinh cũng như các thầy cô trực tiếp trong nhà trường".

Một giáo viên (xin được giấu tên) cho biết, thời điểm cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông này đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.

Theo giáo viên này, trước khi làm hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS, ông Đinh Bằng My là giáo viên dạy tiếng Anh trường THPT huyện Thanh Sơn.

Quá trình công tác và giảng dạy, ông My được đánh giá là người có chuyên môn tốt.