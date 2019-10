Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải nghỉ không ảnh hưởng đến phong trào chung

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được sự việc “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải xin rời CLB phòng chống tội phạm Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

“Sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với phòng chức năng và Công an TP Thủ Dầu Một để nghe báo cáo cụ thể và cho ý kiến chỉ đạo.

Ban Giám đốc Công an tỉnh thống nhất: Anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia CLB là quyền cá nhân. Công an TP Thủ Dầu Một, Cấp ủy, Chính quyền và Công an phường Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra.

Việc anh Hải thôi tham gia CLB không có ảnh hưởng gì đến Phong trào chung của tỉnh Bình Dương vốn được Cấp ủy, Chính quyền, lãnh đạo ngành Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng và người dân đồng tình ủng hộ”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, CLB phòng chống tội phạm là mô hình tiêu biểu trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở tỉnh Bình Dương, được hình thành, phát triển hàng chục năm nay và đem lại hiệu quả khá tích cực.

"Hiệp sĩ" Hải cùng đồng nghiệp trong một lần không chế trộm cướp.

Các thành viên tham gia mô hình đều trên tinh thần tự nguyện, thể hiện trách nhiệm cao của công dân trong phòng chống tội phạm, sẵn sàng chung tay bảo vệ bình yên cho cuộc sống mà không vì lợi ích vật chất nào khác.

Tính đến nay, 100% xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập CLB Phòng chống tội phạm với tổng số hơn 2.500 thành viên.

Theo Quy chế hoạt động được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định ban hành ngày 04/11/2013, CLB PCTP được cơ cấu gồm hai bộ phận: Đội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp pháp luật và Đội xung kích phòng chống tội phạm; hoạt động dưới sự điều hành, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là chủ nhiệm CLB và vị trưởng Công an, Tư pháp là phó chủ nhiệm. Mọi công dân đã tự nguyện tham gia vào Câu lạc bộ phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế đề ra...

Qua thời gian hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân thuộc mô hình CLB CLB phòng chống tội phạm đã lập thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, tiêu biểu như CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Trước đó, anh Hải đăng một đoạn video lên trang trang cá nhân (Facebook) chia sẻ về những khó khăn nếu việc truy bắt tội phạm, đồng thời xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm. Anh Hải nói: "Tôi thấy bất mãn nên tôi xin nghỉ, vừa rồi họp hội nói tôi làm sai địa bàn. Người dân nhờ thì tôi làm chứ tôi đâu có lãnh lương đâu mà bắt tôi phải làm đúng địa bàn".

"Hiệp sĩ" Thanh Hải trong một lần chia sẻ công việc với báo chí.

Trao đổi với PV, anh Hải cho biết, trong quá trình săn bắt cướp, anh bị cơ quan chức năng nhắc nhở vì vi phạm địa bàn hoạt động, không phối hợp với CLB ở địa bàn đó cùng phối hợp.

“Quá trình truy bắt tội phạm, tôi phải chạy với tốc độ cao, qua nhiều địa bàn nên không thể dừng lại để báo cáo cơ quan chức năng từng khu vực vì sẽ mất dấu vết. Việc bắt tội phạm phải theo quy trình, báo cáo tổ chức, báo cáo lực lượng chức năng từng khu vực, phối hợp chỗ này chỗ kia, tôi thấy điều này gây khó khăn cho anh em hiệp sĩ khi làm nhiệm vụ”, anh Hải băn khoăn.

Cụ thể, theo anh Hải, mới đây có 2 vụ bị mất ô tô tải và container ở Bình Dương, nạn nhân nài nỉ nhờ anh giúp đỡ.

Những phương tiện này có gắn định vị nên thấy các nghi phạm trộm cắp đã chạy với tốc độ cao về tỉnh Bạc Liêu và An Giang. Sau đó, anh và đồng nghiệp chạy về An Giang, Bạc Liêu khống chế người và tang vật giao cho công an ở hai địa phương này.

Anh đã báo cáo sự việc cho Ban Chủ nhiệm CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa thì bị phê bình, yêu cầu viết tường trình vì hoạt động sai địa bàn.

“Tôi xin chính quyền địa phương, người dân hiểu cho tôi. Việc săn bắt tội phạm theo quy trình, quy định không phù hợp với tôi nên tôi xin phép nghỉ”, anh Hải trần tình.

Theo anh Hải, khi anh nghỉ làm ở CLB phòng chống tội phạm thì anh vẫn là “hiệp sĩ” nhưng làm tự do bên ngoài và không hưởng lương, hưởng chế độ. Khi người dân cần hỗ trợ, tìm tài sản, bắt cướp thì anh sẵn sàng giúp đỡ hết mình.

“Hiện nay, tôi và một số anh em hiệp sĩ sẽ hoạt động ngoài tổ chức, tự do nên người dân có vấn đề gì cứ báo trực tiếp, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ”, anh Hải khẳng định.