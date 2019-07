Hé lộ nhân thân kẻ khóa trái cửa thiêu sống cả gia đình người tình

Theo cán bộ Công an thị trấn Mộc Châu, trước khi tẩm xăng thiêu sống cả gia đình người tình, Bình được ăn học đàng hoàng và làm tại 1 đài truyền hình ở địa phương nhưng được 1 thời gian thì nghỉ rồi chuyển sang chạy taxi.

Những ngày gần đây, vụ việc Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La), đi taxi đến nhà chị Hà Thị Huế (SN 1993, trú tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) đâm chị này tử vong rồi đổ xăng đốt nhà khiến nhiều người dân địa phương vô cùng hoảng hốt.

Vụ việc khiến chị Huế tử vong khi đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra 4 người trong đó có Bình, hai con chị Huế và mẹ chị Huế bị bỏng nặng được đưa xuống Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. Do bỏng quá nặng, sáng 9/7 cháu Hà Linh Giang (2 tuổi, con chung của Bình và chị Huế) đã tử vong.

Nguyễn Văn Bình đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh VOV

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Văn Bình (SN 1984) bị bỏng 87%, trong đó 78% độ sâu, bị sốc nặng, hiện phải thở hô hấp. Bệnh nhân Hà Thị Hoàn (SN 1963) bị bỏng nặng, sốc nhược nặng, bỏng 55%, trong đó 25% độ sâu và đang hồi sức tích cực. Bệnh nhân Hà Thị Yến (SN 2009) bị bỏng lửa 70%, trong đó 30% độ sâu, bỏng hô hấp, sốc nhược nặng.



Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Công an thị trấn Mộc Châu cho biết, ở địa phương Bình chưa có tiền án, tiền sự, không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện.



Sau đó, chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý Tuy nhiên, sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, chỉ là đe doạ nhau nên công an thị trấn Mộc Châu hẹn Bình sáng 8/7 đến trụ sở công an để làm việc tiếp. Tuy nhiên, khi chưa kịp làm việc với công an, Bình đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Được biết, Bình đã lập gia đình nhưng 2 vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, khúc mắc. Cách đây 1 thời gian, các ban ngành địa phương đã có buổi làm việc với vợ chồng anh ta để giải quyết mâu thuẫn nhưng không có hi vọng hàn gắn. Việc Bình gây ra vụ án mạng sáng 8/7 khiến chính quyền địa phương và người dân hết sức bất ngờ, không ai có thể nghĩ đối tượng lại manh động, liều lĩnh như vậy.



