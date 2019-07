Hé lộ lý do thanh niên đâm chết bạn gái giữa đường ở SG

Ngày 25/7, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang giữ đối tượng Kim Thanh Bình (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú quuận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Kim Thanh Bình đã đâm chết bạn gái là chị Ng.T.K.T. (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Bình tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng cùng ngày, một cô gái điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Lúc này, có một nam thanh niên điều khiển xe máy vượt lên chặn phương tiện của cô gái.

Bất ngờ, nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, đối tượng lên xe tẩu thoát. Người dân địa phương đến kiểm tra thì cô gái đã tử vong nên báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt nghi can. Công an xác định nạn nhân là chị T. và sà soát các mối quan hệ tình cảm nổi lên đối tượng Bình nên truy tìm.

Trưa cùng ngày, công an xã Hưng Long báo cho Công an huyện Bình Chánh về việc đối tượng Bình tới đầu thú và khai giết chị T.

Công an đã có mặt tiến hành đưa về trụ sở công an huyện Bình Chánh để lấy lời khai.

Bình khai biết chị T. từ khoảng năm 2015 và nảy sinh tình cảm tới nay. Cả 2 dự định tới tháng 9/2019 sẽ tổ chức đám cưới.