Hành trình tẩu thoát của nữ Việt kiều thuê côn đồ chém chết Quân “xa lộ”

Thông tin mới nhất từ CATP HCM cho biết, ngày 10/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa bàn giao Hồ Thanh Phương (còn gọi là Sử, 33 tuổi), Vương Vũ Hoàng (còn gọi là Tâm Chùa, 29 tuổi), Phan Thanh Giàu (còn gọi là Ba Đen, 29 tuổi), Nguyễn Duy Khải (còn gọi là Bi, 20 tuổi), Lê Minh Tiến (còn gọi là Đỏ, 17 tuổi) cho Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an TP.HCM.

Đây là nhóm nghi can đã tập trung dùng hung khí chém chết ông Mai Văn Quân (hay còn gọi là Quân “xa lộ”, 54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) hôm 4/11. Sau khi nghe tin Quân "xa lộ" chết, bị cả công an và đàn em của Quân tìm kiếm nên lo sợ, cả nhóm đến công an đầu thú.

Nhóm này khai nhận đã được Nguyễn Tiến Minh Tài (37 tuổi) và Võ Thùy Linh (28 tuổi, Việt kiều Australia) gọi đến chém dằn mặt Quân "xa lộ". Để có uy lực, Sử gọi thêm Tâm "chùa" cùng nhiều người khác đến cùng tham gia. Nhóm này cầm theo hung khí, tập trung ở quán karaoke trên đường Khổng Tử ập vào chém ông Quân.

Thông tin ban đầu xác định, Sử chính là người đã xông tới chém vào tay ông Quân, tiếp đó những đàn em còn lại cũng lao vào chém hội đồng. Ông Quân bị thương, chạy vào bên trong hầm gửi xe và tiếp tục bị chém tới tấp. Không có đường thoát, Quân phá vây chạy ngược ra ngoài đường hòng thoát thân, nhưng đối thủ quá đông, Quân tiếp tục bị chém đến chết.

Sử cùng đàn em sau đó lẩn trốn nhiều nơi như Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Thuận; Đồng Nai; Bình Phước trước khi bị bắt hoặc ra đầu thú.