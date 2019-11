Thách thức pháp luật, đàn em Quân “xa lộ” kêu gọi trả thù cho đại ca giang hồ?

Liên quan vụ Quân “Xa lộ” (tên thật Mai Văn Quân, 55 tuổi, quê Hà Nội) bị nhóm giang hồ chém chết, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh diễn ra tại đám tang “đàn anh” này. Đáng chú ý, theo nội dung clip, một người đàn ông chưa rõ danh tính (mặc quần jeans, áo vàng sọc đen trắng) cầm mic hát bài “Mong kiếp sau vẫn là anh em” của Akira Phan với sự hưởng ứng của nhiều đối tượng khác.



Tuy nhiên, khi hát xong, người đàn ông liền hô lớn “Thù này không trả, phi quân tử” thì đám đông cũng hò reo hưởng ứng. Trước sự phản ứng của các đối tượng, em gái Quân "xa lộ" đã cầm mic đã nói với người đàn ông cùng đám đông rằng: “Tôi xin mọi người hãy để pháp luật trừng trị, đừng ra tay cái gì hết. Tôi chỉ muốn điều như vậy thôi. Đừng vì anh tôi mà mọi người gây nên tội lỗi. Tôi không muốn điều đó”.

Hình ảnh nhóm côn đồ chém "Quân xa lộ".

Bất chấp lời khuyên ngăn, người đàn ông vẫn hô lớn: “Thù này không trả, phi quân tử” rồi đi ra ngoài. Em gái Quân “xa lộ” tiếp tục can ngăn: “Không, không, không, để pháp luật làm”.

Trao đổi với PV Kiến Thức về hành vi của người đàn ông trên, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với những vụ án thanh toán lẫn nhau của các nhóm xã hội như thế này thì cơ quan điều tra sẽ thực hiện triệt để các giải pháp phòng ngừa tránh các vụ việc kích động, gây rối, trả thù lẫn nhau.

Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, vụ việc xảy ra trong đám tang của Quân “xa lộ” là quan điểm, cảm xúc nhất thời mang tính chất cá nhân của một số người thân quen với người đàn ông này. Tuy nhiên, hành vi này chưa đến mức phải xử lý bằng các chế tài của pháp luật mà chính quyền địa phương và cơ quan điều tra cần phải nắm bắt thông tin tình hình và có những giải pháp phòng ngừa hiệu hiệu quả tránh trường hợp tiếp tục để xảy ra các cuộc ẩu đả, trả thù, thanh toán lẫn nhau gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

“Thực tế cho thấy nhóm đối tượng Linh, Sử sau khi gây án đã bỏ trốn, số còn lại bị công an bắt giữ lên chuyện đánh nhau giữa nhóm này với nhóm bạn của Quân là rất khó xảy ra trên thực tế. Nhóm đối tượng đã gây án giờ chỉ có tìm cách lẩn trốn hoặc đầu thú trước pháp luật chứ không còn tâm trí, bản lĩnh, cơ hội nào để tiếp tục đánh nhau với những người khác. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ tình huống là nhóm bạn của Quân sẽ đi tìm những đối tượng này để trả thù... Bởi vậy giải pháp tuyên truyền, vận động, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong lúc này là hết sức cần thiết để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tránh những vụ việc thanh toán lẫn nhau có thể xảy ra”, Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

“Còn đối với những người sử dụng những clip, hình ảnh để tuyên truyền kích động bạo lực trên mạng xã hội thì có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện. Bởi vậy, những người lợi dụng vụ việc này để câu view bằng cách đăng các clip có tính chất bạo lực, kích động bạo lực trên mạng xã hội thì sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Trước đó, vào tối 4/11, tại quán karaoke Nice Vip, địa chỉ 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM xảy ra vụ khoảng 20 đối tượng phục kích chém ông Mai Văn Quân (tên gọi khác là Quân xa lộ, Quân khùng, SN 1965, trú quận Thủ Đức, TPHCM). Hậu quả làm Quân “xa lộ” tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, truy bắt làm rõ các đối tượng tham gia gây án. Bước đầu, Công an TPHCM đã bắt được 6 đối tượng, gồm: Võ Thùy Linh (SN 1991, Việt kiều Úc, ngụ huyện Hóc Môn), Ty Thành Đại (SN 1985), Đặng Quốc Duy (SN 2003), Bùi Quốc Duy (SN 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) và Nguyễn Anh Trung. Các đối tượng còn lại bỏ trốn.

Ngày 9/11, được sự động viên, thuyết phục của cán bộ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, 5 đối tượng trong vụ án này (đều trú quận Thủ Đức, TPHCM) đã ra đầu thú, gồm: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác Sử, SN 1986, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng); Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác Tâm Chùa, SN 1990, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản); Phan Thanh Giàu (tên gọi khác Ba Đen, SN 1990, 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc); Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác Bi, SN 1999, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Lê Minh Tiến (tên gọi khác Đỏ, SN 2002).

Theo cảnh sát, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn mua bán căn nhà 35 tỷ đồng giữa chủ nhà là N.A.Tr. (35 tuổi, ngụ quận 1) và Võ Thùy Linh (28 tuổi, nữ Việt kiều).

Trong quá trình giao dịch, giữa 2 bên nảy sinh nhiều bất đồng về việc định giá căn nhà trên dẫn tới việc cãi vã, chửi nhau trên mạng xã hội. Do không giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, cả 2 nhờ giang hồ can thiệp. Cụ thể, Linh nhờ một giang hồ tên Sử còn Tr. nhờ Quân "Xa Lộ". Trước khi xảy ra sự việc một tuần, những người này gặp nhau nhưng mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm.

Tối 4/11, Linh cùng Sử và 2 người khác đến một quán nhậu trên đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Lúc này, Tr. đi xe gắn máy ngang qua quán nhậu. Thấy ôtô của Linh đậu trước quán nhậu và đoán người này đang ở trong, Tr. gọi cho Quân đến để giải quyết.

Hình ảnh đối tượng Võ Thùy Linh.

Khoảng 22h, nhóm của Linh ra về. Linh vừa lên ôtô thì Quân chặn trước đầu xe và thách thức đến trước quán karaoke để giải quyết. Lúc này, Sử gọi hàng chục đàn em mang theo hung khí tới điểm hẹn. Do Quân đi một mình nên bị nhóm của Linh chém chết.

Quân "xa lộ" tên thật Mai Văn Quân , 55 tuổi, quê Hà Nội, có nhiều tiền án tiền sự, từng đi tù về tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy). Là đại ca giang hồ có tiếng ở quận Thủ Đức (TP.HCM) và các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai, Quân "xa lộ" chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và có rất nhiều đàn em.