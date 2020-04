Hành trình phất lên như “diều gặp gió” của vợ chồng trùm giang hồ Đường Nhuệ

Sáng 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường (SN1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Nguyễn Thị Dương, vợ của Đường cũng đã bị bắt để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đường (biệt danh là Đường Nhuệ) quê ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Trước đây, Đường có một thời gian sống bên Nga. Đến năm 2008, Đường trở về Việt Nam cưới người vợ thứ 2 là Nguyễn Thị Dương.

Thời điểm đó, Nguyễn Thị Dương mới trở về từ Anh và cũng có một đời chồng. Cả 2 đều có con riêng. Vợ chồng Đường, Dương mở một tiệm vàng Hồng Kông trong thành phố.