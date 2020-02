Nổ súng sới bạc 4 người chết: Công an tiết lộ chủ nhân khẩu súng AK Tuấn "khỉ" bắn người

Liên quan đến vụ án dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi, TP HCM, do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ” hay Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện, những người bị điều tra hình sự đã thừa nhận vai trò liên quan đến chuỗi hành vi gây án của Tuấn “khỉ”. Công an đang làm rõ vai trò của từng người trong vụ án để xử lý theo quy định pháp luật. Được biết đến nay cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra về các hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “che giấu tội phạm”. Bước đầu đã làm rõ về nguồn gốc khẩu súng AK báng xếp mà Tuấn “khỉ” sử dụng để gây án. Khẩu súng AK này được Tuấn “khỉ” lấy từ nhà 1 người quen ở ngay Củ Chi, cách hiện trường gây án ở sòng bạc không bao xa. Ngoài ra, Công an TP HCM phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi phát đi thông báo truy tìm những vật chứng liên quan đến vụ án Tuấn “khỉ”. Trong số đó có 2 xe gắn máy là xe Nouvo màu đỏ đen BKS: 59Y2 - 301.98 và xe Wave màu xanh BKS: 59X2 - 595.12. Xe Nouvo màu đỏ đen là do Tuấn “khỉ” chĩa súng AK cướp đi của bà Võ Thị Bích V. (SN 1983) tại đường Dương Thị Phua, ấp Thạnh, xã Trung An vào chiều mùng 5, tức 29/1, ngay sau khi xả súng khiến 4 người chết và 1 người bị thương ở sòng bạc trong vườn nhãn. Còn xe Wave màu xanh là Tuấn “khỉ” cướp được khi bắn chết ông V.C.T (SN 1980, ngụ Q.Thủ Đức) tại Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông vào rạng sáng mùng 6 tết, tức 30/1. Trước đó, vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn thực hiện. Những người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 3 tiền án) và Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Sau khi gây án, Tuấn 'khỉ' lẩn trốn. Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã. Sau 15 ngày lẩn trốn truy lùng của Công an thì đến tối 13/2 Tuấn “khỉ” bị phát hiện ẩn náu trong ngôi nhà hoang ở huyện Hóc Môn. Biết bị bao vây, Tuấn “khỉ” dùng súng AK chống trả và lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã nổ súng tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Được biết, tại thời điểm gây án, đối tượng Lê Quốc Tuấn (cấp bậc thượng úy), công tác tại Đội cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp - nhà tạm giữ Công an quận 11. Hiện vụ việc dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xem thêm video: Vì sao phải tiêu diệt Tuấn "khỉ"?. Nguồn: VTC 1.

