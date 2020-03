Sau trận mưa tối trời, nhiều tuyến đường Hà Nội “thất thủ”, ngập nặng

Khoảng 14h00 ngày 3/3, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khu vực nội thành Hà Nội. Đặc biệt, bầu trời Hà Nội bị những tảng mây đen vây kín khiến quang cảnh tối đen. Khác với những cơn giông thường thấy, một bầu trời đặc sệt những đám mây đen kéo dài đến tận đường chân trời. Khu vực quận Cầu Giấy trời vẫn vũ những đám mây. Hình ảnh được ghi lại khu vực ga bến xe Yên Nghĩa. Bầu trời bỗng tối đen kịt tại Vinhomes Times City. Tại khu vực Chùa Láng mây đen giăng kín lối. Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương cho biết, dự báo khoảng đêm nay (03/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Gần sáng và ngày mai (04/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm nay do kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa dông, từ chiều mai mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Từ gần sáng mai (04/3), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ. Cơn mưa đã làm một số tuyến phố bị ngập hình ảnh được ghi lại tại đường Dương Đình Nghệ. Đường Nguyễn Trãi ngập nặng. Khu vực phía sau tòa nhà Keangnam, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh Nguyễn Hoàng Hiển) Đường Bùi Xương Trạch "thất thủ". >>> Xem thêm video: Yên Bái: Mưa đá "cuốn trôi" tài sản, thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguồn: VTC 1.

