Đường phố Hà Nội biến thành "sông" sau mưa lớn, hàng loạt ô tô chết máy

Khoảng 14h00 ngày 3/3, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khu vực nội thành Hà Nội. Sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng. Nhiều phương tiện chết máy trên đường do ngập nước. Ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều nay, tại đường Dường Dương Đình Nghệ đã bị ngập sâu trong nước, có đoạn nước ngập đến khoảng 50 cm. Vì vậy mà nhiều ô tô, xe máy đi qua nơi đây bị chết máy Xe ô tô phải gọi cứu hộ để di chuyển. Do đường ngập nặng nên xe cứu trợ cũng bị chết máy. Nhiều xe ô tô được đưa ra khỏi chỗ ngập nước đều gặp sự cố do nước ngập cao. Hàng loạt ô tô chết máy. Cảnh tượng không hiếm sau trận mưa biến đường thành "sông". Thường là những xe ô tô gầm cao mới giám liều mình đi qua khu vực này. Một chiếc xe ô tô đang đi giữa đường thì bị chết máy. Không chỉ riêng ô tô mà xe máy cũng bị những trường hợp tương tự. Mưa lớn khiến một cây cổ thụ bật rễ, gẫy đổ làm hư hỏng nặng 1 chiếc xe ôtô trên phố Định Công, Hà Nội. Hiện vẫn chưa rõ thương vong về trường hợp này... Mời quý vị và độc giả xem clip: Đường Dương Đình Nghệ ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn.

