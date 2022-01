Hành trình phá án: Xác phụ nữ trôi sang Trung Quốc "quay về" vạch tội chồng

Đã nhiều năm trôi qua, người dân Cao Bằng vẫn không thể nào quên được vụ án bác sĩ giết vợ rồi phi tang xác xuống sông xảy ra năm 2018. Vụ án ghê rợn này đã được chương trình ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án. Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h, ngày 31/8/2018, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo về vụ án xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm. Tại hiện trường, đồ đạc có dấu hiệu bị xáo trộn, đổ vỡ. Trong nhà vệ sinh có nhiều vết máu nghi là máu người. Qua điều tra, xác minh chủ ngôi nhà là vợ chồng Đặng Thị Hiếu (SN 1988) và Triệu Văn Hải (SN 1976 - bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện đa khoa TP Cao Bằng). Trong quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định đối tượng Triệu Văn Hải là nghi phạm gây án; nạn nhân là Đặng Thị Hiếu (vợ của Hải). Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Với các thông tin, tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định... cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h ngày 7/9/2018, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Triệu Văn Hải tại nhà nghỉ Hoàng Huy, ngõ 166, đường Trần Duy Hưng quận Cầu Giấy (Hà Nội). Hải khai nhận, khoảng 13h ngày 30/8/2018, sau khi ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng lại xảy ra xô xát. Hải dùng chân đạp vào ngực, bóp cổ, lôi vợ vào nhà tắm và để mặc nạn nhận trong tình trạng mặt tím tái, máu mũi chảy nhiều, sau đó bỏ lên nhà lấy rượu ra uống đến say rồi đi ngủ. Đến gần nửa đêm, Hải vào xem thấy Hiếu đã chết nên lấy giấy viết thư thú nhận đã giết vợ. Sau đó, hung thủ lấy dây buộc gập người nạn nhân cho vào bao tải đen, dùng xe máy chở xác đến cầu Sông Mãng vứt xuống sông Bằng Giang. Sau khi phi tang xác vợ, Hải điều khiển xe máy đến thành phố Bắc Kạn bán được hơn 11 triệu đồng để tiếp tục chạy trốn. Khi Hải đang lẩn trốn ở Hà Nội thì bị Công an bắt giữ. Ngày 27/9/2018, Công an Trung Quốc phát hiện thi thể một phụ nữ ở trên sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, TP Sủng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc nghi là thi thể của nạn nhân trong vụ án chồng giết vợ ở TP Cao Bằng. Nhận được thông tin, Công an tCao Bằng đã liên hệ với Công an Trung Quốc. Ngày 4/10/2018, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng đã dẫn bố mẹ, người thân của chị Đặng Thị Hiếu sang Trung Quốc nhận diện thi thể và một số đồ trang sức, lấy mẫu xét nghiệm ADN. Qua những nhận dạng ban đầu về thi thể và một số đồ dùng cá nhân, người thân của chị Hiếu khẳng định thi thể mà Công an Trung Quốc tìm được trên sông đúng là chị Hiếu. Cùng với đó, thi thể mà cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện trùng khớp với lời khai của bị can Triệu Văn Hải (chồng chị Hiếu) là đã dùng dây giày thể thao buộc gập thi thể người vợ lại rồi cho vào bao tải. Sau đó, Hải dùng dây sạc điện thoại buộc bao tải. Ngày 22/3/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt mức án "chung thân" dành cho bị cáo Triệu Văn Hải với tội danh Giết người, phi tang xác xuống sông. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

