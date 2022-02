Hành trình phá án: Bí ẩn cái chết tức tưởi của nữ chủ nhà trọ 77 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/10/2018, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo của Công an huyện Phục Hòa về việc phát hiện bà Mông Thị N. (77 tuổi), chết tại nhà riêng ở xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, có dấu hiệu án mạng. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, làm rõ. Qua điều tra ban đầu xác định đây là vụ án giết người, cướp của có tính chất dã man. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo các thủ tục mai táng. Cũng theo điều tra, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm số 1 gây ra vụ án. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Cao Bằng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương truy bắt đối tượng. Do khu vực xảy ra vụ án trên địa bàn biên giới nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Thông báo truy tìm đối với Phùng Văn Giáp (SN 1985, thường trú tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn). Vào khoảng 15h30 ngày 12/11/2018, Công an huyện Ngân Sơn và quần chúng nhân dân đã phát hiện bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Giáp đang lẩn trốn tại khu vực xóm Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn. Tại cơ quan Công an, Giáp khai nhận, khoảng cuối tháng 9/2018, Phùng Văn Giáp là đối tượng nghiện ma túy đã đến Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng để bốc vác thuê và thuê trọ tại nhà N. Buổi trưa 26/10/2018, Giáp cùng mấy người cùng ở trọ là: Đàm Đình Tình, sinh năm 1990, thường trú tại xã Trung Phúc (Trùng Khánh); Tô Quang Huy, sinh năm 1983, thường trú tại xã Quảng Hưng (Quảng Uyên) cùng ăn cơm và uống rượu. Sau khi ăn cơm xong, Huy và Tình đi tìm việc bốc vác thuê, còn Giáp vẫn ở lại phòng trọ. Khoảng 18h cùng ngày, Giáp đang ngủ một mình tại phòng trọ thì bà N. sang gõ cửa phòng trọ của Giáp để đòi tiền thuê trọ. Sau đó, giữa hai bên lời qua tiếng lại, xích mích với nhau, Giáp dùng thanh củi đập nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của bà Nùng làm bà Nùng ngã xuống nền nhà, Giáp thấy túi đựng tiền của bà Nùng rơi ở cạnh chân của bà Nùng, Giáp cầm lấy túi tiền rồi bỏ trốn. Hậu quả Mông Thị N. chết do mất máu, đa vết thương, chấn thương nặng vùng đầu, vùng mặt. Ngày 23/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Giáp tử hình về tội giết người và cướp tài sản. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

