Loạt cặp đôi ly hôn "tốn giấy mực" nhất năm 2024

Một trong những cặp đôi gây ly hôn chấn động nhất trong năm 2024 phải gọi tên Xoài Non (tên thật Phạm Thùy Trang, SN 2002) và thiếu gia Xemesis (tên thật Nghiêm Anh Hiếu, SN 1989). Cặp đôi này từng là couple trong mơ khi trải qua quãng thời gian yêu đương lâu dài, có đám cưới hào môn khi Xoài Non diện hẳn 3 chiếc váy cưới đắt đỏ, trong đó có chiếc lên đến 28 tỷ, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Mặc cho những đồn đoán tiêu cực của cộng đồng mạng, Xoài Non và Xemesis từng nhiều lần lên tiếng bênh vực cho người cũ. Đặc biệt, nàng hot girl cũng nhiều lần mong cộng đồng mạng không chỉ trích chồng cũ khi anh được cho rằng là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau thông báo ly hôn được vài tháng, cặp đôi nổi tiếng đều có tình yêu mới. Đó là Xoài Non được ủng hộ trong cuộc tình với Gil Lê, cô nàng trông hạnh phúc và vui vẻ thấy rõ. Còn Xemesis cũng được cho là đang trong mối quan hệ với người mới. Một trong những vụ ly hôn nhận được nhiều chú ý nhất giữa năm 2024, phải kể đến Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995) và chồng cũ Tôn Bằng. Đầu tháng 8, Hằng Du Mục bất ngờ đăng toàn bộ sự việc bị Tôn Bằng bạo hành, đến mức phải nhờ lực chức năng mới ngăn được. Đây cũng là lần đầu tiên cô công khai toàn bộ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc trên MXH. Đến cuối tháng 8, sau rất nhiều nỗ lực, Hằng Du Mục đã ly hôn thành công. Cô được quyền nhận nuôi cả 4 người con, bao gồm cả 2 con riêng của chồng. Tuy nhiên, nữ TikToker cũng tâm sự cái giá cô phải trả quá lớn khi chấp nhận ra đi tay trắng. Sau khi ly hôn, cuộc sống của Hằng Du Mục vẫn chưa thể yên ổn được ngay. Bởi Tôn Bằng nhiều lần nói xấu vợ cũ, công khai cạnh tranh kinh doanh với cô. Thậm chí, người đàn ông này còn đập cửa xông vào nhà riêng, xé giấy tờ... Tháng 4, MC Mai Ngọc thông báo ly hôn chồng doanh nhân sau 17 năm gắn bó (10 năm yêu và 7 năm cưới). Cô cho biết sự việc đã xong xuôi từ năm 2023 nhưng đến thời điểm thích hợp mới chia sẻ với mọi người. Mai Ngọc tiết lộ thêm vì mối quan hệ của cả 2 không có con chung, không có tài sản chung và không có bất cứ thứ gì chung nên mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng. Sau khi ly hôn, cả hai cũng nhanh chóng có tình mới. Cụ thể, chồng cũ MC Mai Ngọc bị soi ra hẹn hò với hot girl Nga Anh (SN 1995) - em gái Kiều Ly Phạm (bà chủ nức tiếng Hà thành). Trong khi đó, MC Mai Ngọc cũng đã có tình mới, song cô nàng vẫn giấu kín danh tiếng người đặc biệt này. Sau biến cố hôn nhân, Mai Ngọc từng khẳng định ước mơ, công việc và gia đình là những điều mình trân trọng nhất trong cuộc sống vì đó là những thứ luôn ở cạnh mình.

