Hàng trăm người khống chế “biển lửa” vụ cháy kho chứa nhựa Công ty Phú Lâm

Thông tin mới nhất vụ cháy kho chứa nhựa của Công ty TNHH nhựa Phú Lâm, trưa ngày 18/5, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ cháy trên.



Theo Công an TP Hải Phòng vào khoảng 5h47, sáng ngày 18/5, Trung tâm chỉ huy báo cháy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại kho chứa nhựa của Công ty TNHH nhựa Phú Lâm (trụ sở tại 1356 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy, xe chỉ huy đến hiện trường. Khoảng 7 phút sau, lực lượng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiếp tục di chuyển tài sản ra vị trí an toàn. Địa điểm cháy được xác định tại kho chứa nhựa ngay cạnh đó.

Hàng trăm chiến sĩ được huy động để cứu hỏa.

Do Công ty sản xuất và tồn chứa 1 lượng lớn nhựa và hóa chất, trước cửa Công ty có một cây xăng dẫn đến tính chất nguy hiểm của vụ cháy, đơn vị điều động lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các địa phương và Công an quận Hải An, Phòng Cảnh sát giao thông bộ sắt đã điều động hơn 150 CBCS chốt chặn, phân luồng giao thông, cấm đường, phục vụ chữa cháy.

Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Nguyễn Văn Thành và Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy chữa cháy.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu quận Hải An, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1…điều động phương tiện và cán bộ công nhân viên, cán bộ chiến sĩ hỗ trợ. Đồng thời yêu cầu các công ty xung quanh khu vực khẩn trương sơ tán người và tài sản, đảm bảo an toàn.

Đến 9h20 phút sáng ngày 18/5, đám cháy đã được các lực lượng kiểm soát, khống chế, dập tắt, đồng thời làm mát cửa khu vực xung quanh, không có thiệt hại về người. Hiện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Một số hình ảnh vụ cháy tại kho chứa nhựa Công ty Phú Lâm: