Hàng nghìn tỷ đồng cá độ World Cup 2018

Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Điện số 262/HT ngày 14/7 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và ma túy trong những tháng cuối năm.



Nội dung Điện nêu rõ, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Công an toàn quốc đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; đối tượng cầm đầu nguy hiểm; làm chuyển biến cơ bản một số địa bàn phức tạp.

Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng ma túy trong nước còn rất lớn, khi nguồn ma túy bị khan hiếm do đấu tranh mạnh, giá ma túy tại thị trường chợ đen có thể sẽ tăng, càng kích thích đối tượng tìm cách mua bán, vận chuyển ma túy vì lợi nhuận tăng lên, khi bị đánh mạnh ở địa bàn này chúng sẽ chuyển hướng sang địa bàn khác hoạt động.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, số người nghiện sẽ tìm mọi cách để có tiền mua ma túy sử dụng, kể cả hoạt động phạm tội, nhất là những tội liên quan đến chiếm đoạt tài sản.

Mặt khác, trong thời gian diễn ra World Cup 2018, tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet diễn ra rất phức tạp với hàng trăm nghìn người tham gia, số tiền cá cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng, phần lớn người chơi là thua lỗ, nhiều trường hợp túng quẫn cũng sẽ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Những vấn đề trên cho thấy, dự báo tình hình tội phạm những tháng cuối năm sẽ diễn ra hết sức phức tạp, nhất là tội phạm cướp tài sản (thậm chí là giết người, cướp tài sản), tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; hoạt động của các băng nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê...

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tội phạm tại địa bàn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh với sự chuyển hướng mới của tội phạm ma túy; phối hợp các lực lượng triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Rà soát, thống kê người nghiện ma túy, có biện pháp phòng ngừa đối tượng phạm tội, nhất là các trường hợp "ngáo đá"; tăng cường đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự, nhất là các băng nhóm liên quan đến lĩnh vực "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê; các đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đồng thời, triển khai các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây lo lắng, bất an trong nhân dân.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương chấp hành tốt pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố;

Thủ trưởng Công an các cấp phải đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo; thường xuyên thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong hoạt động nghiệp vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm trong sạch lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.