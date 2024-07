Hàng nghìn người đến dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Dù thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, nhưng người dân vẫn trật tự xếp hàng để được vào khu mộ của 10 nữ liệt sỹ dâng hương, tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ. Một học sinh dâng hoa tại phần mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong. Tại đây, các đoàn khách đã được nghe giới thiệu về những câu chuyện lịch sử, những chiến công vang dội của quân và dân ta nơi chiến trường Đồng Lộc anh hùng. Cùng con trai vượt hơn 100 km từ TP Thanh Hóa vào Ngã ba Đồng Lộc dâng hương, anh Phan Văn Quân, chia sẻ: “Dù khoảng cách thế hệ khá xa, nhưng tôi muốn các con hiểu biết hơn về lịch sử của dân tộc, biết ơn những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để đất nước có được như ngày hôm nay…” Nhằm phục vụ nhu cầu của du khách một cách thuận lợi nhất, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc phân công 100% viên chức, người lao động túc trực đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Ngoài ra, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các điểm, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… Trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Vũ - Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc cho biết: “Mặc dù thời tiết những ngày này khá nắng nóng, nhưng hàng vạn du khách đã về đây để dâng hương, tưởng nhớ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ…”. >>> Mời độc giả xem thêm video Đến thăm Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, nơi thắm tình hữu nghị Việt-Lào:

Dù thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, nhưng người dân vẫn trật tự xếp hàng để được vào khu mộ của 10 nữ liệt sỹ dâng hương, tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ. Một học sinh dâng hoa tại phần mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong. Tại đây, các đoàn khách đã được nghe giới thiệu về những câu chuyện lịch sử, những chiến công vang dội của quân và dân ta nơi chiến trường Đồng Lộc anh hùng. Cùng con trai vượt hơn 100 km từ TP Thanh Hóa vào Ngã ba Đồng Lộc dâng hương, anh Phan Văn Quân, chia sẻ: "Dù khoảng cách thế hệ khá xa, nhưng tôi muốn các con hiểu biết hơn về lịch sử của dân tộc, biết ơn những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để đất nước có được như ngày hôm nay…" Nhằm phục vụ nhu cầu của du khách một cách thuận lợi nhất, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc phân công 100% viên chức, người lao động túc trực đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Ngoài ra, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các điểm, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… Trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Vũ - Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc cho biết: "Mặc dù thời tiết những ngày này khá nắng nóng, nhưng hàng vạn du khách đã về đây để dâng hương, tưởng nhớ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ…".