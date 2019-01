Hàng loạt vụ dâm ô học sinh chấn động ngành giáo dục năm 2018

Hiệu trưởng dâm ô loạt học sinh nam ở Phú Thọ



dâm ô hàng loạt nam học sinh của nhà trường bị phơi bày. Tháng 12/2018, dư luận cả nước phải đã “dậy sóng”, ngành giáo dục tiếp tục bị tổn thương khi thông tin ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ)của nhà trường bị phơi bày.

Trả lời phỏng vấn báo giới, một nam sinh là nạn nhân của ông My cho biết, tùy vào những khoảng thời gian khác nhau có tuần ông My gọi lên phòng 2, 3 lần, có tuần gọi liên tục. Việc ông My gọi học sinh lên phòng đều vào giờ tự học.

Ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn.

“Nếu thầy Hiệu trưởng muốn gọi em lên phòng thì thầy sẽ nhờ cô giáo, thầy giáo trong trường gọi em lên. Chủ yếu cô N. thường đưa em lên phòng của thầy. Đưa em lên phòng xong cô đi luôn chứ không ở lại đấy", - nam sinh thuật lại.

Một nam sinh khác cũng là nạn nhân của ông My vẫn vô cùng sợ hãi, em kể rằng, gần cuối năm học lớp 9, em được ông My có gọi lên phòng riêng để hỏi han về việc học hành. Tại phòng làm việc của ông My, nam sinh được ông My nói chuyện rất thân mật, rồi hỏi về điểm cũng như việc học.

"Sau khi thầy bắt em “chiều” thầy, thầy dặn rằng không được nói với ai, nếu nói là thầy đuổi học. Sau lần đó em về quê nghỉ ở nhà nhưng khoảng 1 tháng sau thầy gọi điện thoại cho bố mẹ em, thầy bảo bố mẹ đưa điện thoại bắt phải nghe", - nam học sinh chia sẻ cho báo giới.

Hành vi dâm ô hàng loạt học sinh của ông My sau khi bị báo chí phơi bày, phía lãnh đạo nhà trường lại trả lời các phóng viên rằng không hề biết chuyện gì xảy ra và các giáo viên khác cũng vậy.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn.

Đến ngày 18/12/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc xử lý vụ việc.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đưa Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thanh Sơn, ra khỏi ngành ngay khi có đủ căn cứ về hành vi xâm hại tình dục học sinh…

Ông My đã bị cảnh sát khởi tố và bắt giữ ngay sau đó vì hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Vờ hỏi đường, thầy giáo chở học sinh lớp 8 đến bãi đất trống cưỡng hiếp

Trong tháng 12/2018, vụ việc đối tượng Hồ Trọng Đăng (SN 1983), là Tổng phụ trách đoàn đội tại trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cưỡng hiếp học sinh lớp tại tại một trường THCS ở thị trấn Chư Ty cũng làm dư luận xôn xao.

Theo đó, tối 19/12/2018, Công an huyện Đức Cơ nhận được trình báo việc em N.T.L (học sinh lớp 8, tại một trường THCS ở thị trấn Chư Ty) bị mất tích.

Gia đình em L cho hay, khoảng 18h cùng ngày, khi L đang ngồi chơi trước cửa nhà thì được một người đàn ông đi xe máy đỏ, bịt kín khẩu trang hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ.

Hồ Trọng Đăng.

Người đàn ông này đã nhờ cháu L ngồi lên xe để chỉ đường và hứa sẽ chở cháu quay lại nhà. Tuy nhiên, 1 giờ sau khi rời khỏi nhà gia đình vẫn không thấy L quay lại nên đến cơ quan Công an trình báo. Đến hơn 19h cùng ngày, người đàn ông mới chở cháu L về nhà thì bị gia đình giữ lại.

Lúc này, L cho cho biết đối tượng đã chở cháu đến bãi đất trống sau Trung tâm y tế huyện rồi đe doạ, khống chế để thực hiện hành vi xâm hại.

Công an huyện Đức Cơ đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” đối với Hồ Trọng Đăng.

Tại cơ quan Công an, Đăng bước đầu thừa nhận có hành vi dâm ô với cháu L.

Đáng nói, trước đó, Đăng từng bị học sinh ở một trường THCS tố cáo về hành vi dâm ô nhưng do chưa đủ căn cứ nên cơ quan chức năng chưa thể xử lý.

Thầy giáo xâm hại 3 học sinh tiểu học

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt đối với Nguyễn Quang Chung (SN 1969, giáo viên trường tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) 24 năm tù giam về 2 tội “Dâm ô trẻ em” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng tuy tố, đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung đã nhiều lần gọi 3 học sinh của trường tiểu học Zơ Nông đến phòng làm việc của mình rồi giở trò đồi bại.

Thỏa mãn cơn thú tính, Nguyễn Quang Chung đã yêu cấu các học sinh phải giữ bí mật, nhưng sau đó các phụ huynh của 3 học sinh đã phát hiện và trình báo Công an.

Tiến hành điều tra, xác minh cảnh sát đã cho kết quả, cả 3 nạn nhân bị xâm hại tình dục và tổn thương tâm lý.

Điều đáng nói, quá trình điều tra Chung một mực chối tội. Tuy nhiên với những chứng cứ rõ ràng cơ quan tố tụng vẫn đủ cơ sở để đưa Chung ra xét xử.

Thầy giáo mất nhân tính dâm ô hàng loạt học sinh lớp 3

Nguyễn Đình Lê (SN 1974, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), là giáo viên một Trường Tiểu học của huyện Hoài Đức (Hà Nội). Anh ta được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, năm học 2017- 2018.

Từ khoảng tháng 11/2017 đến ngày 12/4/2018, Nguyễn Đình Lê mở lớp dạy học thêm cho một số học sinh lớp 3 tại phòng ở tầng 3 của nhà, buổi học diễn ra vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần.

Tuy nhiên khoảng thời gian này, Lê đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với các học sinh của mình không nhằm mục đích giao cấu.

Các nạn nhân gồm cháu L. (SN 2009), Lê đã 3 lần dâm ô với cháu bé. Lần thứ nhất, khoảng 8h sáng ngày thứ 7 trong tháng 11/2017. Khi đó cháu L. cùng các bạn đến nhà Lê học thêm và khi thấy cháu bé đi từ tầng 1 lên tầng 3 để vào phòng học, Lê nảy sinh dục vọng nên gọi cô bé vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng tại tầng 2.

Lần thứ 2, xảy ra vào khoảng 9h một ngày tháng 3/2018, trong giờ ra chơi tiết 2, tại phòng học của lớp 3B, Lê ngồi trên ghế cạnh bàn giáo viên nói học sinh lên nhổ tóc bạc cho mình, ai nhổ nhanh nhất sẽ được thưởng.

Lúc này, một số học sinh nữ trong lớp xúm vào nhổ tóc bạc cho Lê, trong đó có bé L. Thấy L. đứng sát bên trái, Lê dùng tay để dâm ô với học trò….

Một lần khác, cũng nhờ học sinh nhổ tóc bạc Lê đã kéo một nữ học sinh lên đùi, dựa lưng vào lòng của Lê để thực hiện hành vi dâm ô.

Một học sinh khác cũng bị Lê dâm ô là cháu T.. Sự việc xảy ra vào một ngày thứ 7, tháng 3/2018. Thời điểm đó, sau kết thúc buổi học thêm tại nhà của Lê, cháu T. đi bộ xuống cầu thang tầng 2 và được Lê gọi vào phòng ngủ của hai vợ chồng Lê. Tại đây, Lê đã thực hiện hành vi dâm ô với học trò…

Lê đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Lê đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Có 7 học sinh trở thành nạn nhân của Lê.

Đến ngày 8/6/2018, TAND huyện Hoài Đức đã đưa Lê ra xét xử kín. Nguyễn Đình Lê bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Nhiều học sinh nữ bị thầy giáo dâm ô suốt 2 năm

Tháng 6/2018, thông tin 12 học sinh nữ ở Hóc Môn (TP HCM) thường xuyên bị thấy giáo có tên là T.C.D. ép làm chuyện đồi bại suốt thời gian dài trong các giờ tin học và thể dục tại nhà trường cũng khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Thông tin với báo chí, chị T. (một phụ huynh trường TX, huyện Hóc Môn) cho biết, sau khi phát hiện con chị bị thầy D., xâm hại, gia đình đã quyết định trình báo cơ quan chức năng.