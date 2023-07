Hai tội danh nghi phạm sát hại nữ giao hàng ở Hải Dương phải đối mặt?

Ngày 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Miện bắt giữ Trần Văn Đức (SN 1998, trú tại khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương).



Trần Văn Đức bị bắt giữ sau hơn 1 giờ gây ra vụ án sát hại chị Bùi Thị Thuý H (SN 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) – là đồng nghiệp cùng công ty của Đức tại cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện.

Thi thể chị H được người dân phát hiện trưa ngày 23/7 tại vị trí trên, nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là do đa chấn thương, mất máu cấp.

Đức khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an.

Điều tra ban đầu xác định, Đức và chị H làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng . Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng ngày 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Đức đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H tử vong và lấy đi một số tài sản của nạn nhân trước khi bỏ trốn.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, với hành vi phạm tội của Đức như thông tin cơ quan điều tra cung cấp, Đức sẽ bị khởi tố về hai tội danh là giết người và cướp tài sản.

Từ thông tin ban đầu và kết quả xác minh đến nay, Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận mục đích sát hại nạn nhân là để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, lời nhận tội của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, của bị can không phải căn cứ duy nhất để kết tội, lời nhận tội chỉ được sử dụng làm chứng cứ nếu phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác. Lời nhận tội phải khách quan, liên quan và được thu thập hợp pháp thì mới được xác định là sự thật, làm căn cứ để giải quyết vụ án.

Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y tử thi, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh, kết quả giám định pháp y tử thi cho thấy nạn nhân bị chết là do mất máu, do vật sắc nhọn gây ra phù hợp với lời khai nhận tội của bị can, phù hợp với các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, phù hợp với đặc điểm hung khí gây án, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội giết người.

Khi làm rõ danh tính của hung thủ gây án, xác định rõ hành vi, mức độ nhận thức điều khiển hành vi, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can để tạm giam trong quá trình điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ án.

Hiện nay, với kết quả lời khai ban đầu và các chứng cứ khác có liên quan, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là đồng nghiệp của nạn nhân, biết nạn nhân có mang theo tiền nên đã tìm cách ra tay sát hại để chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này liền một lúc xâm phạm đến hai khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản.

Bởi vậy nếu lời khai của đối tượng gây án là đúng, phù hợp với các tình tiết chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, có căn cứ để khởi tố đối tượng này về hai tội danh là tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội cướp tài sản theo quy định tại 168 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Trường hợp bị kết tội về cả hai tội danh, rất có thể đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt chung, cao nhất là tử hình cho cả hai tội danh. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin hiện nay, đối tượng là đồng nghiệp với nạn nhân phải biết rõ hoàn cảnh của nạn nhân nhưng vì lòng tham, sự ích kỷ mà đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại nạn nhân để nhằm chiếm đoạt số tiền, tài sản không lớn khiến các con của nạn nhân bơ vơ, gia đình vô cùng đau xót. Hành vi của đối tượng này là rất tàn nhẫn, máu lạnh, mất tính người lên đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Vụ án này lại một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội có thể xảy ra bất kỳ khi nào, với bất kỳ ai. Chỉ vì lòng tham, tính ích kỷ, ý thức coi thường pháp luật mà nhiều đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại người khác.

Để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như trên, luật sư Cường cho rằng, phải tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật chấp hành pháp luật của công dân.

Đồng thời, cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên. Kịp thời chấn chỉnh, kỷ luật, phạt hành chính, xử lý đối với các hành vi lệch chuẩn, ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Đối với các đối tượng sát hại người khác một cách tàn nhẫn như vậy thì cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Vụ án này ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây lo lắng hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ sự việc, xác định vùng thủ gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.